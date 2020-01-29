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Українські медики розвіяли міфи про коронавірус з Китаю: що важливо знати

STYLERЖиття    29.01.2020 - 13:55
Українські медики розвіяли міфи про коронавірус з Китаю: що важливо знати
Коронавірус з Китаю - лікарі спростували фейки (колаж РБК-Україна)

Смертельний вірус з Китаю викликав у мережі паніку та масу неперевіреної інформації

Коронавірус з Китаю стрімко розповсюджується світом і станом на 29 січня вже зафіксований у 15 країнах, крім самої Піднебесної. Жертвами смертельного вірусу 2019-nCoV стали 132 людини, всього ж зафіксували понад 6 тисяч лабораторно підтверджених випадків зараження.

В Україні МОЗ звернувся до громадян та поінформував про заходи по боротьбі з новим коронавірусом. Крім того, медики збили хвилю паніки та розвіяли деякі фейки щодо можливості заразитися.

Справа в тому, що в мережах почали з'являтися всілякі "жахачки" та інші неперевірені твердження щодо продуктів харчування та поштових посилок (наприклад, від "Укрпошти" або посилки з AliExpress), які нібито можуть нести в собі інфекцію 2019-nCoV.

Деякі "підприємливіі" люди навіть почали продавати псевдовакцину від смертельного вірусу.

У МОЗ наголошують, що насправді такого щеплення не існує.

Крім того, медики нагадують, що новий китайський вірус передається повітряно-крапельним шляхом від людини до людини лише у разі тісного контакту. Додамо, що коронавірус залишається заразним під час інкубаційного періоду (до 14 днів).

Практично всі випадки зараження так чи інакше пов'язані з поїздками в Китай. В Україні в аеропортах стали перевіряти температуру у пасажирів, щоб виявити випадки захворювання.

За словами лікаря-інфекціоніста Романа Пономаренка, якого цитує видання The Village, товари з Китаю в нашу країну доставляють щонайменше 10 днів, тому "нереально, що вірус може передатися через посилку".

Також фахівець висловився щодо "небезпечних" фруктів та наголосив, що розповіді про банани-вбивці зі східних країн - фейк.

Українські медики розвіяли міфи про коронавірус з Китаю: що важливо знати

Коронавірус з Китаю - в мережах поширюють міфи про інфекцію (Фото: скрін з соцмережі)

Колишня керівниця МОЗ Уляна Супрун закликала українців зберігати спокій.

"Поради щодо споживання якихось вітамінів, БАДів чи "імуномодуляторів", щоби "підняти" імунітет або ж виходити з дому лише в захисній масці - зайва паніка або ж спроба нажитися на розгубленості людей", - пише медик на своїй сторінці у Facebook.

Від коронавіруса (як і від звичайної застуди або грипу) не допоможуть:

  • БАДи. Особливо, якщо приймати їх "про всяк випадок".
  • Імуномодулятори. Такі препарати застосовують у разі серйозних захворювань - онкології чи трансплантації органів. Натомість переконливих доказів, що вони запобігають чи допомагають одужати пацієнтам із грипом чи ГРВІ немає.
  • Захисні маски. Маски необхідно одягати пацієнтам з метою меншого поширення інфекцій в закритих приміщеннях, або тим, хто здійснює оперативні втручання. Вони не призначені для захисту від потрапляння збудників в дихальні шляхи, тобто маска не захищає від хвороб тих, хто власне її одягає.
  • Гомеопатія. Тут навіть можна не коментувати, тому що найбільш відомий і доведений наукою факт - гомеопатія не працює. У мережі вже зустрічаються пропозиції "профілактичної гомеопатії коронавіруса" - будьте обережні.
  • Цибуля. Обкладання та споживання цибулі задля профілактики застуд і грипу не мають жодного наукового обґрунтування.
  • Оксолінова мазь. ЇЇ противірусний ефект недоведений, крім того її застосування може навіть підвищити шанси захворіти.

"Швидше за все разом із новинами про статистику зафіксованих випадків коронавірусу 2019-nCOV і кількості смертей, буде з'являтися все більше повідомлень, аби посіяти паніку, а разом з цим просунути різні начебто інноваційні методи профілактики та лікування (до речі, специфічного лікування коронавірусу не існує)", - пише Супрун.

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