Українські медики розвіяли міфи про коронавірус з Китаю: що важливо знати

Коронавірус з Китаю - лікарі спростували фейки (колаж РБК-Україна)

Смертельний вірус з Китаю викликав у мережі паніку та масу неперевіреної інформації

Коронавірус з Китаю стрімко розповсюджується світом і станом на 29 січня вже зафіксований у 15 країнах, крім самої Піднебесної. Жертвами смертельного вірусу 2019-nCoV стали 132 людини, всього ж зафіксували понад 6 тисяч лабораторно підтверджених випадків зараження.

В Україні МОЗ звернувся до громадян та поінформував про заходи по боротьбі з новим коронавірусом. Крім того, медики збили хвилю паніки та розвіяли деякі фейки щодо можливості заразитися.

Справа в тому, що в мережах почали з'являтися всілякі "жахачки" та інші неперевірені твердження щодо продуктів харчування та поштових посилок (наприклад, від "Укрпошти" або посилки з AliExpress), які нібито можуть нести в собі інфекцію 2019-nCoV.

Деякі "підприємливіі" люди навіть почали продавати псевдовакцину від смертельного вірусу.

У МОЗ наголошують, що насправді такого щеплення не існує.

Крім того, медики нагадують, що новий китайський вірус передається повітряно-крапельним шляхом від людини до людини лише у разі тісного контакту. Додамо, що коронавірус залишається заразним під час інкубаційного періоду (до 14 днів).

Практично всі випадки зараження так чи інакше пов'язані з поїздками в Китай. В Україні в аеропортах стали перевіряти температуру у пасажирів, щоб виявити випадки захворювання.

За словами лікаря-інфекціоніста Романа Пономаренка, якого цитує видання The Village, товари з Китаю в нашу країну доставляють щонайменше 10 днів, тому "нереально, що вірус може передатися через посилку".

Також фахівець висловився щодо "небезпечних" фруктів та наголосив, що розповіді про банани-вбивці зі східних країн - фейк.

Коронавірус з Китаю - в мережах поширюють міфи про інфекцію (Фото: скрін з соцмережі)

Колишня керівниця МОЗ Уляна Супрун закликала українців зберігати спокій.

"Поради щодо споживання якихось вітамінів, БАДів чи "імуномодуляторів", щоби "підняти" імунітет або ж виходити з дому лише в захисній масці - зайва паніка або ж спроба нажитися на розгубленості людей", - пише медик на своїй сторінці у Facebook.

Від коронавіруса (як і від звичайної застуди або грипу) не допоможуть:

БАДи. Особливо, якщо приймати їх "про всяк випадок".

Імуномодулятори. Такі препарати застосовують у разі серйозних захворювань - онкології чи трансплантації органів. Натомість переконливих доказів, що вони запобігають чи допомагають одужати пацієнтам із грипом чи ГРВІ немає.

Захисні маски. Маски необхідно одягати пацієнтам з метою меншого поширення інфекцій в закритих приміщеннях, або тим, хто здійснює оперативні втручання. Вони не призначені для захисту від потрапляння збудників в дихальні шляхи, тобто маска не захищає від хвороб тих, хто власне її одягає.

Гомеопатія. Тут навіть можна не коментувати, тому що найбільш відомий і доведений наукою факт - гомеопатія не працює. У мережі вже зустрічаються пропозиції "профілактичної гомеопатії коронавіруса" - будьте обережні.

Цибуля. Обкладання та споживання цибулі задля профілактики застуд і грипу не мають жодного наукового обґрунтування.

Оксолінова мазь. ЇЇ противірусний ефект недоведений, крім того її застосування може навіть підвищити шанси захворіти.

"Швидше за все разом із новинами про статистику зафіксованих випадків коронавірусу 2019-nCOV і кількості смертей, буде з'являтися все більше повідомлень, аби посіяти паніку, а разом з цим просунути різні начебто інноваційні методи профілактики та лікування (до речі, специфічного лікування коронавірусу не існує)", - пише Супрун.