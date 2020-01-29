Смертельный вирус из Китая: украинские медики сделали важное заявление

Смертельный вирус из Китая не поддается лечению (Коллаж РБК-Украина)

Украинские медики просят людей не прививаться от коронавируса

Вирус из Китая продолжает убивать людей в Азии и распространяться далее. По последним данным от китайского коронавируса уже умерло 100 человек. В Украине медики уже неоднократно сообщали, что паниковать слишком рано.

28 января Министерство здравоохранения Украины сделало официальное заявление для жителей нашей страны, а именно - ни в коем случае не вакцинироваться от вируса 2019-nCoV, так как прививки от него не существует.

В последние несколько дней на сайтах бесплатных объявлений появились анонсы о возможных прививках от смертельного вируса из Китая. Просят за них не мало - около 2500 гривен за вакцину. Но врачи предупреждают, что это обман доверчивых людей защиты от этой инфекции пока нет.

"Появилась информация на определенных сайтах о возможности вакцинироваться от нового коронавируса. Это неправда. То есть, не следует надеяться или покупать эти вакцины, которые на сегодняшний день не существует еще нигде в мире ", - сказал на пресс-брифинге на тему: "О ситуации по коронавирусной инфекции 2019-nCoV" врач-анестезиолог Сергей Добров.

Не можем не отметить, что сейчас Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая активно занимается разработкой лекарства от коронавируса, который вызывает тяжелую пневмонию и является смертельно опасным.