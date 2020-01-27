Не кашляют и не чихают: в Укрпочте сделали заявление о посылках из Китая

Укрпочта сделала заявления о посылках из Китая (Коллаж РБК-Украина)

В Укрпочте рассказали, принимают ли посылки из Китая

Смертельный коронавирус, который унес жизни уже более 80 человек, распространяется по миру очень стремительно. Только за последние сутки количество заболевших выросло до почти до 3 тысяч человек и новые вспышки регистрируют во всех странах Азии, в США, в Австралии, Канаде, Франции и Вьетнаме.

Как сообщают китайские эпидемиологи, источником вируса 2019-n-CoV стали дикие животные, торговля которыми велась на городском рынке морепродуктов в Ухане. Сначала вирус передавался от животных к человеку, но потом мутировал и стал передаваться от человека к человеку.

В связи с резким ростом эпидемии в Китае, украинские потребители обеспокоены тем, можно ли получать из зараженного региона посылки. Как отмечает Укрпочта в своем заявлении, на данный момент нет опасности заражения с помощью товаров.

"Уважаемые клиенты! По поводу вспышек коронавируса в Китае Всемирная организация здоровья на данный момент не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли. Укрпочта следит за ситуацией и пребывает на постоянной связи с Министерством охраны здоровья Украины и нашими партнерами в Китае. Никаких доказательств, которые бы свидетельствовали про риск распространения коронавируса через товары, на данный момент не зафиксировано. Просим доверять только официальным источникам и не распространять неправдивую информацию", - говорится в заявлении ведомства.