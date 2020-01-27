ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Не кашляют и не чихают: в Укрпочте сделали заявление о посылках из Китая

STYLERЖизнь    27.01.2020 - 18:42
Не кашляют и не чихают: в Укрпочте сделали заявление о посылках из Китая
Укрпочта сделала заявления о посылках из Китая (Коллаж РБК-Украина)

В Укрпочте рассказали, принимают ли посылки из Китая

Смертельный коронавирус, который унес жизни уже более 80 человек, распространяется по миру очень стремительно. Только за последние сутки количество заболевших выросло до почти до 3 тысяч человек и новые вспышки регистрируют во всех странах Азии, в США, в Австралии, Канаде, Франции и Вьетнаме.

Как сообщают китайские эпидемиологи, источником вируса 2019-n-CoV стали дикие животные, торговля которыми велась на городском рынке морепродуктов в Ухане. Сначала вирус передавался от животных к человеку, но потом мутировал и стал передаваться от человека к человеку.

В связи с резким ростом эпидемии в Китае, украинские потребители обеспокоены тем, можно ли получать из зараженного региона посылки. Как отмечает Укрпочта в своем заявлении, на данный момент нет опасности заражения с помощью товаров.

"Уважаемые клиенты! По поводу вспышек коронавируса в Китае Всемирная организация здоровья на данный момент не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли. Укрпочта следит за ситуацией и пребывает на постоянной связи с Министерством охраны здоровья Украины и нашими партнерами в Китае. Никаких доказательств, которые бы свидетельствовали про риск распространения коронавируса через товары, на данный момент не зафиксировано. Просим доверять только официальным источникам и не распространять неправдивую информацию", - говорится в заявлении ведомства.

Коронавирус добрался до Киева: медики просят не паниковать Смертельный вирус из Китая: Минздрав рассказал о ситуации в Украине
Новости Украины УкрпочтаКитайвирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь