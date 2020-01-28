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Вирус из Китая: в Украине появятся методы диагностики

STYLERЖизнь    28.01.2020 - 20:54
Вирус из Китая: в Украине появятся методы диагностики
Вирус из Китая очень похож на грипп (Коллаж РБК-Украина)

В Украине скоро будут тесты на коронавирус

Вирус из Китая продолжает распространяться в Азии, по последним данным от него уже умерло 100 человек. В Украине пока не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом, но медики настойчиво просят людей, которые ощущают у себя признаки гриппа или ОРВИ, обратиться в медицинские учреждения.

В больницах скоро появятся специальные тест-системы, которые позволят точно определить наличие у человека коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль в эфире программы "Свобода слова". По его прогнозам, специальные тесты должны привезти в Украину к концу этой недели, крайний срок - в начале следующей.

Как известно, точной диагностики этой инфекции не существует, врачи действуют методом исключения. Дмитрий Коваль сообщил, что в начале у человека диагностируют грипп по симптомам заболевания, а если он не подтверждается - то проводится лабораторный анализ на наличие коронавирусов, виды которых уже есть в Украине.

Если результат все равно противоречивый, то образец направляют в сертифицированную лабораторию Минздрава. Обычно эти анализы делаются 5 дней, а экспресс тест намного быстрее.

Напомним, что китайский коронавирус распространился уже по всему Китаю, 14 стран заявили о случаях заражения. Самые близкие к Украине - Франция и Германия.

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