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В Украине начали продавать фейковые вакцины от коронавируса: будьте осторожны

STYLERЖизнь    27.01.2020 - 23:12
В Украине начали продавать фейковые вакцины от коронавируса: будьте осторожны
Фейковая вакцина от коронавируса продается в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)

Аферисты начали продавать поддельные вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса продается в сети на одном из украинских сайтов интернет-объявлений. Вот только она ненастоящая. Владелец "вакцины" живет в Харькове и продает ее за 2500 гривен.

В разделе описания товара указано, что "вакцина" против опасного вируса разработана в Израиле лучшими специалистами. Кроме того, мошенники решили напугать украинцев тем, что коронавирус уже добрался к нам из Китая.

В Украине начали продавать фейковые вакцины от коронавируса: будьте осторожны

Скриншот с olx.ua

Отметим, что по данным Министерства здравоохранения, в Украине нет ни одного случая заражения коронавирусом. Когда в СМИ была информация о том, что в стране есть зараженные смертельным вирусом, оказалось, что люди болели просто обычным гриппом.

Несколько стран действительно разрабатывают вакцину, но в данное время действенность ни одной из вакцин не была подтверждена, поэтому не стоит доверять тому, что продают люди в сети.

Смертельный вирус забрал жизни уже 80 человек, а количество заболевших выросло почти до 3 тысяч человек. При этом новые вспышки заражения наблюдаются во всех странах Азии, США, Австралии, Канаде и Франции.

По данным китайских эпидемиологов, источник вируса - дикие животные, торговля которыми велась на городском рынке морепродуктов в Ухане. Изначально вирус передавался от животных к человеку, но потом он мутировал и начал передаваться от человека к человеку.

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