В Карпатах выпал снег

Иллюстративное фото (facebook.com/chornogora.rescue112)

В Карпатах сейчас продолжается метель и мороз

Погода в Украине ухудшилась, в Карпатах утром снежит. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Как отмечается, в Карпатах сейчас продолжается метель и мороз.

"По состоянию на 08:30 04.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер западный 17 м/с. Температура воздуха -2. Падает мелкий снег. Метель", - говорится в сообщении.

Напомним, погода в Украине на 4 мая резко испортится, объявили град и штормовое предупреждение. Сегодня в Украине грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек. В южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Ровенской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Вместе с тем, сегодня утром предупреждали о грозе, в связи с чем ожидается повышение уровней воды. Вообще синоптики прогнозировали, что сегодня погода будет дождливая и с грозами по всей территории страны.

Ранее сообщалось, что в мае средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 15-18 градусов тепла (в горах 11-13 градусов тепла).