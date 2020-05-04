Киев засыпало жутким градом: улицы столицы превратились в реки (видео)

Улицы Киева затопило водой, а в отдельных районах - огромный град
Погода в Киеве разбушевалась и на столицу 4 мая обрушилась невероятная стихия. Улицы города превратились в реки, мощный потоп затопил отдельные районы. Кроме того, над городом пронеслась сильная гроза с молнией и градом.
Жители столицы сняли жуткую грозу и град на видео и поделились роликами в социальных сетях.
Район Оболонь превратился в реки и автомобили вынуждены не ехать, а плыть по проспекту Героев Сталинграда.
Стихия начала бушевать около 16:00 часов, затоплены подземные переходы. Как предупреждают в ГСЧС и Украинском гидрометцентре, в ближайшее время в Киеве и Киевской области может пройти еще одна гроза второго уровня опасности.
"В ближайший час с удержанием до конца суток 4 мая в Киеве и области ожидается гроза, град, порывы ветра и шквалы до 25-28 метров в секунду (II уровень опасности, оранжевый", - сказано в сообщении Украинского гидрометцентра.
Киев накрыла жуткая гроза
Стоит отметить, что это не первая гроза с ливнем, градом и шквальным ветром, которая посетила столицу за последнюю неделю. В субботу, 2 мая, сильная гроза с ливнем и градом накрыла практически все районы Киева.
Также мы писали о том, что сильный ливень с градом прошелся по Житомирской области и нанес серьезные повреждения владельцам земельных участков.