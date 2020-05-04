Киев засыпало жутким градом: улицы столицы превратились в реки (видео)

Погода в Киеве (Коллаж РБК-Украина)

Улицы Киева затопило водой, а в отдельных районах - огромный град

Погода в Киеве разбушевалась и на столицу 4 мая обрушилась невероятная стихия. Улицы города превратились в реки, мощный потоп затопил отдельные районы. Кроме того, над городом пронеслась сильная гроза с молнией и градом.

Жители столицы сняли жуткую грозу и град на видео и поделились роликами в социальных сетях.

Район Оболонь превратился в реки и автомобили вынуждены не ехать, а плыть по проспекту Героев Сталинграда.

Стихия начала бушевать около 16:00 часов, затоплены подземные переходы. Как предупреждают в ГСЧС и Украинском гидрометцентре, в ближайшее время в Киеве и Киевской области может пройти еще одна гроза второго уровня опасности.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 4 мая в Киеве и области ожидается гроза, град, порывы ветра и шквалы до 25-28 метров в секунду (II уровень опасности, оранжевый", - сказано в сообщении Украинского гидрометцентра.

Киев накрыла жуткая гроза

Стоит отметить, что это не первая гроза с ливнем, градом и шквальным ветром, которая посетила столицу за последнюю неделю. В субботу, 2 мая, сильная гроза с ливнем и градом накрыла практически все районы Киева.

Также мы писали о том, что сильный ливень с градом прошелся по Житомирской области и нанес серьезные повреждения владельцам земельных участков.