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Українські Карпати засипало снігом: з'явилися фантастичні фото

STYLERЖиття    05.05.2020 - 13:15
Українські Карпати засипало снігом: з'явилися фантастичні фото
Карпати засипало снігом (колаж: РБК-Україна)

З'явилися гарні фото засніжених схилів Карпат

Карпати засипало снігом у понеділок, 4 травня. У мережі з'явилися яскраві знімки гірських схилів з білосніжними покривами на тлі ясного синього неба і сонячних променів. Знімки в мережі розмістив гірський рятувальник Василь Фіцак.

Поки на інших територіях України гримлять весняні грози, в наші гори повернулася справжня зима. Вчора вранці на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, видимість до 40 метрів, а вітер 17 метрів за секунду.

При температурі -2 градуси, опади перетворилися на сніг, а через вітер в Карпатах була справжня завірюха.

"Піп Іван. День сьогодні чудовий, таке відчуття ніби прийшла зима, сніжок, легкий морозець, що при помірному вітерці пощипує", - підписав кадри Фіцак.

Українські Карпати засипало снігом: з'явилися фантастичні фотоУкраїнські Карпати засипало снігом: з'явилися фантастичні фотоУкраїнські Карпати засипало снігом: з'явилися фантастичні фотоУкраїнські Карпати засипало снігом: з'явилися фантастичні фото

Карпати засипало снігом (фото: facebook.com/vasyl.fitsak)

У вівторок, 5 травня сніг все ще лежить на гірських схилах. А судячи з прогнозу погоди на середу і четвер сніговий покрив може ще більше зрости, бо в країну прийде ще одна низка похолодань.

Раніше ми писали, що Київ залило дощами, а деякі райони засипало градом. З'явилися вражаючі фото і відео наслідків негоди.

Також повідомлялося, що сильна злива з градом пройшлася по Житомирській області і знищила частину врожаю на полях.

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