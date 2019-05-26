Украинские бойцы попали в плен на Донбассе: названы имена

Украинские бойцы ВСУ попали в плен на Донбассе. Среди военнопленных – восемь бойцов 43 МПБ "Патриот". По словам волонтера Дарьи Андрусенко-Якотюк, бойцы решили сократить маршрут к пункту постоянной дислокации бригады, но попали в плен. Об этом она написала в своем Facebook.По ее словам, в состав экипажа входили бойцы, которые проходили службу в МПБ уже больше чем два года.

"Ни один из военнослужащих не имел с собой оружие и был в трезвом состоянии. Каждый из них понимал ответственность своей должности", - написала она.

Украинские бойцы попали в плен на Донбассе – волонтер назвала имена военнопленных (фото: facebook.com/Дарья Андрусенко-Якотюк)

Волонтер не понимает, почему бойцы решили сократить путь.

"Как случилось, что они решили сократить маршрут проложен пока неизвестно, как и тот момент, почему на КПВВ у них не спрашивали направление и цель поездки на линию разграничения. Экипаж имел пароли, но только для проезда по подконтрольных территориях Украины", - сообщает Андрусенко-Якотюк.

Имена тех, кто попал в плен к боевикам:

ст. сержант Беспалый Роман Владимирович 17.06.1981;

ст. солдат Пундор Борис Иосифович 03.03.1965;

ст. солдат Горяинов Максим Анатольевич 28.07.1984;

ст. солдат Дуванов Ким Владимирович 25.11.1971;

ст. солдат Корсун Павел Юрьевич 21.06.1982;

прапорщик Шайдов Виктор Андреевич 27.10.1970;

ст. солдат Геймур Александр Юрьевич 1994;

ст. солдат Гордийчук Юрий Николаевич 25.09.1982.

"Мы ни в коем случае не снимаем вины с ребят за невнимательность, но и становится вопрос, как можно было не остановить такую большую машину на самой границе и не предупредить, что впереди неподконтрольная территория? Почему за линию разграничения можно проехать без особого пароля?" – задается вопросом Андрусенко-Якотюк.

Напомним, что ранее суд разрешил задержать 15 военных РФ за нападение в Керченском проливе.

Также сообщалось, что США призвали Россию срочно освободить пленных украинских моряков.

До этого Тимошенко прокомментировала решение трибунала об освобождении моряков.