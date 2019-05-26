Украинские бойцы попали в плен на Донбассе: названы имена

Безоружные воины ООС попали в плен к боевикам
Украинские бойцы ВСУ попали в плен на Донбассе. Среди военнопленных – восемь бойцов 43 МПБ "Патриот". По словам волонтера Дарьи Андрусенко-Якотюк, бойцы решили сократить маршрут к пункту постоянной дислокации бригады, но попали в плен. Об этом она написала в своем Facebook.По ее словам, в состав экипажа входили бойцы, которые проходили службу в МПБ уже больше чем два года.
"Ни один из военнослужащих не имел с собой оружие и был в трезвом состоянии. Каждый из них понимал ответственность своей должности", - написала она.
Украинские бойцы попали в плен на Донбассе – волонтер назвала имена военнопленных (фото: facebook.com/Дарья Андрусенко-Якотюк)
Волонтер не понимает, почему бойцы решили сократить путь.
"Как случилось, что они решили сократить маршрут проложен пока неизвестно, как и тот момент, почему на КПВВ у них не спрашивали направление и цель поездки на линию разграничения. Экипаж имел пароли, но только для проезда по подконтрольных территориях Украины", - сообщает Андрусенко-Якотюк.
Имена тех, кто попал в плен к боевикам:
"Мы ни в коем случае не снимаем вины с ребят за невнимательность, но и становится вопрос, как можно было не остановить такую большую машину на самой границе и не предупредить, что впереди неподконтрольная территория? Почему за линию разграничения можно проехать без особого пароля?" – задается вопросом Андрусенко-Якотюк.
Напомним, что ранее суд разрешил задержать 15 военных РФ за нападение в Керченском проливе.
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