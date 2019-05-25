США призвали Россию срочно освободить пленных украинских моряков

Иллюстративное фото (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Посольство США отреагировало на решение Международного трибунала

Посольство США в Украине прокомментировало решение Международного трибунала по морскому праву по делу захваченных в Керченском проливе моряков и призвало РФ немедленно освободить украинцев. Об этом сообщается в Twitter посольства.

Также дипломаты требуют от РФ освободить три захваченные суда.

"Сегодня Международный трибунал по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить 24 украинских моряков и 3 судна, захваченные ею 25 ноября прошлого года, и позволить им вернуться в Украину. Мы призываем Россию срочно освободить украинских моряков и судна", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что Специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер приветствует решение Международного трибунала по морскому праву относительно украинских моряков.

Напомним, 25 мая 2019 года Международный трибунал обязал РФ срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

В МИД РФ не стали комментировать требование Трибунала отпустить пленных украинских моряков, а только заявили, что намерены "в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства отстаивать свою позицию".