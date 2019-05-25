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Тимошенко прокомментировала решение трибунала об освобождении моряков

Новости » Политика    25.05.2019 - 21:55
Тимошенко прокомментировала решение трибунала об освобождении моряков
Фото: Юлия Тимошенко (из открытых источников)

Тимошенко объяснила, что означает решение трибунала

Юлия Тимошенко поздравила решение трибунала ООН, который обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и разрешить возвращение в Украину. Об этом она написала в Facebook.

"С большой благодарностью, надеждой и ожиданиями поздравляю историческое решение Международного трибунала по морскому праву с требованием немедленного освобождения украинских моряков из российского плена", – написала она.

По мнению Тимошенко, это означает, "что о нас не забыли, не оставили в беде".

Это признак того, что международные законы и здравый смысл действуют в современном мире, считает Тимошенко. "Это поддержка и большая моральная поддержка нашим морякам и всем, кто борется за их свободу", – отметила лидер "Батькивщины".

Тимошенко подчеркнула, что "как и все украинцы, с нетерпением ждет освобождения наших героев из плена и возвращения домой".

Трибунал ООН обнародовал текст решения по делу украинских моряков России давно пора освободить украинских моряков, - Волкер
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