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Суд разрешил задержать 15 военных РФ за нападение в Керченском проливе

Новости » Происшествия    26.05.2019 - 02:57
Суд разрешил задержать 15 военных РФ за нападение в Керченском проливе
Фото: Керченский пролив (wikipedia.org)

Всем военнослужащим сообщено о подозрении

Суд разрешил задержать 15 военных РФ в рамках уголовного дела о захвате Россией 24 украинских моряков возле Керченского пролива. Об этом сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Он отметил, что в деле сообщено о подозрении военнослужащим РФ и судом предоставлено разрешение на задержание четырех генералов, адмиралов РФ, девятерых офицеров и двух рядовых российских военнослужащих.

Матиос отметил, что материалы расследования СБУ и военной прокуратуры инцидента в Керченском проливе стали основой украинского иска в Международный трибунал ООН, который 25.05.2019 обязал РФ вернуть корабли и немедленно выпустить украинских моряков.

Суд разрешил задержать 15 военных РФ за нападение в Керченском проливе

Напомним, 25 мая 2019 года Международный трибунал обязал РФ срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

В МИД РФ не стали комментировать требование Трибунала отпустить пленных украинских моряков, а только заявили, что намерены "в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства отстаивать свою позицию".

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