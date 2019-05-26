Українські бійці потрапили в полон на Донбасі: названі імена

Українські бійці ВСУ потрапили в полон на Донбасі. Серед військовополонених – вісім бійців 43 МПБ "Патріот". За словами волонтера Дар'ї Андрусенко-Якотюк, бійці вирішили скоротити маршрут до пункту постійної дислокації бригади, але потрапили в полон. Про це вона написала у своєму Facebook.

За її словами, до складу екіпажу входили бійці, які проходили службу в МПБ вже більше ніж два роки.

"Ні один з військовослужбовців не мав з собою зброю і був у тверезому стані. Кожен з них розумів відповідальність своїй посаді", - написала вона.

Українські бійці потрапили в полон на Донбасі – волонтер назвала імена військовополонених (фото: facebook.com/Дарина Андрусенко-Якотюк)

Волонтер не розуміє, чому бійці вирішили скоротити шлях.

"Як сталося, що вони вирішили скоротити маршрут прокладений поки невідомо, як і те, чому на КПВВ у них не питали напрямок і мету поїздки на лінію розмежування. Екіпаж мав паролі, але тільки для проїзду підконтрольних територіях України", - повідомляє Андрусенко-Якотюк.

Імена тих, хто потрапив у полон до бойовиків:

ст. сержант Беспалий Роман Володимирович 17.06.1981;

ст. солдат Пундор Борис Йосипович 03.03.1965;

ст. солдат Горяїнов Максим Анатолійович 28.07.1984;

ст. солдат Дуванов Кім Володимирович 25.11.1971;

ст. солдат Корсун Павло Юрійович 21.06.1982;

прапорщик Шайдов Віктор Андрійович 27.10.1970;

ст. солдат Геймур Олександр Юрійович 1994;

ст. солдат Гордійчук Юрій Миколайович 25.09.1982.

"Ми ні в якому разі не знімаємо провини з хлопців за неуважність, але й стає питання, як можна було не зупинити таку велику машину на кордоні і не попередити, що попереду непідконтрольна територія? Чому за лінію розмежування можна проїхати без особливого паролю?" – задається питанням Андрусенко-Якотюк.

Нагадаємо, що раніше суд дозволив затримати 15 військових РФ за напад в Керченській протоці.

Також повідомлялося, що США закликали Росію терміново звільнити полонених українських моряків.

До цього Тимошенко прокоментувала рішення трибуналу про звільнення моряків.