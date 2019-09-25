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Украинские археологи обнаружили сенсационную находку на Хортице (фото)

STYLERЖизнь    25.09.2019 - 17:57
Украинские археологи обнаружили сенсационную находку на Хортице (фото)
На Хортице археологи нашли необычную находку (фото: РБК-Украина)

Археологи нашли необычное захоронение на Хортице

Во время раскопок на острове Хортица, который находится в Запорожской области, археологи обнаружили древнюю постройку - десятиметровый круг, выложенный из тяжелых камней. Об этом сообщает "24 канал".

Археологи выяснили, что они раскопали захоронения племени скифов, которые таким образом похоронили своего выдающегося воина. При этом они очень рады, что находят новые предметы, поскольку, по их мнению, захоронение было ограблено еще современниками воина.

Украинские археологи обнаружили сенсационную находку на Хортице (фото)

На Хортице археологи нашли необычную находку (фото: 24tv.ua)

На месте захоронения было найдено небольшое кованое железо, которое служило застежкой для колчана, в котором скиф носил стрелы. Историики говорят, что находка поможет им лучше описать события древности.

Ранее археологам удалось найти ржавые остатки меча, куски серебра и наконечники стрел.

Украинские археологи обнаружили сенсационную находку на Хортице (фото)

На Хортице археологи нашли необычную находку (фото: 24tv.ua)

Эксперты рассказали, что скифов и другие кочевые племена интересовала Хортица, потому что там была переправа. При этом переправу контролировали люди, которые жили в этом городище.

Для кочевников переправы были очень важны, ведь через Днепр им было всегда тяжело перебираться.

Украинские археологи обнаружили сенсационную находку на Хортице (фото)

На Хортице археологи нашли необычную находку (фото: 24tv.ua)

Мощный слой тяжелых каменей, некоторые из которых весят больше 100 килограмм, свидетельствует о том, что здесь похоронили великого воина. При этом скифам приходилось носить их с берега Днепра, и расстояние было около километра. Простым людям таких могил не делали.

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