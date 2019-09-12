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Украинские полярники обнаружили утерянную пещеру: в ней три этажа, озеро и река

STYLERЖизнь    12.09.2019 - 08:54
Украинские полярники обнаружили утерянную пещеру: в ней три этажа, озеро и река
Украинские полярники обнаружили огромную пещеру в Антарктиде (Коллаж РБК-Украина)

В пещере было найдено перо неизвестной птицы

Утерянную пещеру в Антарктиде обнаружили украинские полярники из 24-ой украинской антарктической экспедиции на станции Академик Вернадский. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

Пещера была найдена на острове Галиндез и когда полярники смогли до нее добраться, выяснилось, что она намного больше по размерам, чем предполагалось ранее. Сама пещера была обнаружена несколько лет назад, но вход в нее был завален и добраться внутрь не было возможности.

Украинские полярники обнаружили утерянную пещеру: в ней три этажа, озеро и река

Полярники нашли пещеру в Антарктиде (фото: пресс-служба министерства образования и науки)

"Еще с первых экспедиций ученые нашли на острове Галиндез, где находится украинская станция, ледяную пещеру. Вход в нее был с противоположной от станции берега острова, под вершиной ледника. Однако оказалось, что несколько лет назад ледник сдвинулся в океан и вход завалило. Поэтому мы решили заняться поисками входа в пещеру. Было несколько неудачных попыток найти его со стороны пролива Пенола. А вот в леднике со стороны старой британской базы-музея – домика Ворде – нам повезло: мы нашли вход в "потерянную" пещеру", - рассказал руководитель операции Игорь Дикий.

Украинские полярники обнаружили утерянную пещеру: в ней три этажа, озеро и река

Полярники нашли пещеру в Антарктиде (фото: пресс-служба министерства образования и науки)

Полярники были ошеломлены, так как оказалось, что пещера в три раза больше, чем считалось ранее. Общая длинна входов -200 метров и расположены они на трех этажах. На первом этаже участники экспедиции обнаружили замерзшее озеро, в конце хода – огромный зал с высотой в 12 метров, шириной в 8 метров и длинной в 30 метров. В зале – подледная река и два озера.

Полярники нашли пещеру в Антарктиде (фото: пресс-служба министерства образования и науки)

На глубине 20 метров от поверхности, в одной из ледяных глыб полярники нашли перо птицы, причем оно настолько велико, что явно принадлежит не пингвину. Перо будет отправлено на исследование, чтобы выяснить, кому оно принадлежало.

Напомним, ранее мы писали о том, как проводят в Антарктиде время украинские полярники – быт и развлечения.

А также мы сообщали о том, что полярники со станции Академик Вернадский обнаружили в своей лодке неожиданное существо.

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