ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українські археологи виявили сенсаційну знахідку на Хортиці (фото)

STYLERЖиття    25.09.2019 - 17:57
Українські археологи виявили сенсаційну знахідку на Хортиці (фото)
На Хортиці археологи знайшли незвичайну знахідку (фото: РБК-Україна)

Археологи знайшли незвичайне поховання на Хортиці

Під час розкопок на острові Хортиця, який знаходиться в Запорізькій області, археологи виявили стародавню споруду - десятиметрове коло, викладене з важких каменів. Про це повідомляє "24 канал".

Археологи з'ясували, що вони розкопали поховання племені скіфів, які таким чином поховали свого видатного воїна. При цьому вони дуже раді, що знаходять нові предмети, оскільки, на їх думку, поховання було пограбовано ще сучасниками воїна.

Українські археологи виявили сенсаційну знахідку на Хортиці (фото)

На Хортиці археологи знайшли незвичайну знахідку (фото: 24tv.ua)

На місці поховання було знайдено невелике коване залізо, яке служило застібкою для сагайдака, в якому скіф носив стріли. Историики кажуть, що знахідка допоможе їм краще описати події давнини.

Раніше археологам вдалося знайти іржаві залишки меча, шматки срібла і наконечники стріл.

Українські археологи виявили сенсаційну знахідку на Хортиці (фото)

На Хортиці археологи знайшли незвичайну знахідку (фото: 24tv.ua)

Експерти розповіли, що скіфів та інші кочові племена цікавила Хортиця, тому що там була переправа. При цьому переправу контролювали люди, які жили в цьому городищі.

Для кочівників переправи були дуже важливі, адже через Дніпро їм було завжди важко перебиратися.

Українські археологи виявили сенсаційну знахідку на Хортиці (фото)

На Хортиці археологи знайшли незвичайну знахідку (фото: 24tv.ua)

Потужний шар важких каменів, деякі з яких важать більше 100 кілограм, свідчить про те, що тут поховали великого воїна. При цьому скіфам доводилося носити їх з берега Дніпра, і відстань була близько кілометра. Простим людям таких могил не робили.

На відомий український курорт обрушився нищівний шторм (відео) Осінь не злякала: на пляжах Кирилівки багато відпочиваючих (відео)
Новини України ХортицаЗапорожская область
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся