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Украинские археологи сделали сенсационную находку на Хортице (фото)

STYLERНовости науки    19.09.2019 - 09:22
Украинские археологи сделали сенсационную находку на Хортице (фото)
Археологическая находка на Хортице (Коллаж РБК-Украина)

Археологической находке может быть от трех до пяти тысяч лет

Археологи во время раскопок на острове Хортица в Запорожской области обнаружили уникальную находку – древнее святилище, которое скорее всего является ровесником пирамиды Хеопса. Об этом сообщили на сайте 061.ua.

Украинские археологи сделали сенсационную находку на Хортице (фото)

Археологи на Хортице обнаружили древнее святилище (фото: 061.ua)

Обнаружили святилище случайно – старший научный сотрудник Национального заповедника "Хортица", археолог Дмитрий Никоненко гулял вместе с сыном в балке Каракайка и обратил внимание на выход горной породы в том месте, где его быть не могло. Тогда Никоненко вместе с коллегами решил обследовать место.

"Есть много вопросов: начиная от датировки и заканчивая тем, что это. Есть две версии: культовый памятник или погребальный. Это было культовое сооружение, так называемое святилище, где проводили ритуалы примерно три-четыре тысячи лет назад, это эпоха бронзы", - рассказал Никоненко.

Украинские археологи сделали сенсационную находку на Хортице (фото)

Археологи на Хортице обнаружили древнее святилище (фото: 061.ua)

Само святилище выглядит как круг диаметром девять метров, который сложен из камней. Рядом с камнями археологи нашли древнее оружие, которое, по мнение ученых, приносили в жертву богам для покровительства в успешной охоте или боях.

Также археологи не исключают, что рядом может быть обнаружено и массовое захоронение.

"Остров святого Григория (старое название Хортицы) – тут отдавали дань богам за удачный спуск по порогам. Такие святилища появляются, когда человек становится "на весло". В каждом порту есть церковь святого Николая – ведь именно он является покровителем мореплавателей и путешественников. В древние времена — это понятие было гипертрофировано", - объяснил научный сотрудник заповедника Хортица Вячеслав Зайцев.

Украинские археологи сделали сенсационную находку на Хортице (фото)

Археологи на Хортице обнаружили древнее святилище (фото: 061.ua)

Это не первое святилище, которое было обнаружено археологами на острове Хортица. Пять лет назад было найдено похожее сооружение, но меньшего размера. Ученые также предположили, что оно также относится к бронзовому веку.

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