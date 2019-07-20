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Изменит историю: украинские археологи нашли следы древней цивилизации

STYLERЖизнь    20.07.2019 - 18:43
Изменит историю: украинские археологи нашли следы древней цивилизации
Под Львовом археологи нашли следы древней цивилизации (фото: pixabay.com/Jumbuk73)

Находка изменит историю понимание о древнейшей истории украинских земель

На горе Жупан, под Львовом, археологи нашли следы древней трипольской цивилизации. Находка была сделана под городом Винники. Там археологам удалось откопать амфору времен Трипольской культуры. Об этом 19 июля на своей странице в Facebook написал мэр Винников Владимир Квурт.

Сенсационная находка, сделанная археологами на месте древнего человеческого поселения, была обнаружена случайно. Возраст найденной амфоры составляет порядка пяти тысяч лет.

 

Под Львовом археологи нашли следы древней цивилизации (фото: facebook.com/Kvurt.Public)

"К сожалению, сохранились лишь фрагменты амфоры. Но они в хорошем состоянии и ученые утверждают, что смогут ее восстановить. Они убеждены, что это, без сомнения, сенсационная находка, ведь это еще один артефакт, который дает возможность утверждать, что трипольская культура распространялась и на территории Львовщины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на фрагментах амфоры можно увидеть орнаменты, которые свойственны только Трипольской культуре. В таких амфорах представители этих племен хранили зерно и воду.

"Также на территории объекта ученые обнаружили наконечник стрелы и каменную стелу, которая стоит на полу. Скорее всего, она может быть связана с какими-то ритуальными действами", – пишет Квурт.

Изменит историю: украинские археологи нашли следы древней цивилизации

Под Львовом археологи нашли следы древней цивилизации (скриншот: facebook.com/Kvurt.Public)

Напомним, что немецкие ученые исследуют в Украине невероятную находку времен Трипольской культуры.

Ранее в Черкасской области показали древнейшие в Европе семена.

До этого археологи обнаружили уникальную находку на Донбассе.

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