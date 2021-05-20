UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украинские агрономы сделали смешную пародию на песню "Шум" группы Go_A

Автор: Роман Мирончук

Украинская группа Go_A поехала на Евровидение 2021 с песней "Шум", с которой им удалось покорить европейцев. Видео выступления попало на первое место в тренды YouTube. При этом украинские агрономы сняли смешную пародию на данную композицию.

Ролик харьковских агрономов быстро разлетелся по сети.

Видео снимали на поле. Агрономы стояли на фоне тракторов в одноразовых защитных костюмах, чепчиках и очках. При этом один из них танцевал в костюме коровы. В своей песни они пели о посевной.

"Вдохновил нас на это видео коллектив Gо_A, который в этом году представляет Украину на Евровидении с песней "Шум". Болеем за наших, потому что они лучшие", - говорится в подписи к видео.

Украинские агрономы сняли пародию на песню "Шум" группы Go_A (видео: YouTube)

Пользователи сети позитивно отреагировали на такую пародию.

  • Выпишите "корове" премию;
  • Какое счастье видеть харьковского производителя и слышать украинский. Зажигайте!
  • Великолепная интеграция сельского хозяйства с современными трендами! Продолжайте дальше. Распространил видео среди своих подписчиков;
  • Никогда не думал, что когда-то подпишусь на ютуб молочного комбината. Это так хорошо, что мне язык отняло. Клевый текст, шикарный звук, роскошный визуал. Очень сильно;
  • Это топ! Маркетологу премию!
  • Жалко, что мало!
  • Шикарно. А не вся та нудотня нафталиновая, которая все еще процветает в агромаркетинге.

Напомним, постановщики номера Go_A ответили на обвинения в плагиате.

Мы также писали о том, кто такой тот "Шум" из песни Go_A и откуда он взялся.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Харьковпародия