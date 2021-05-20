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Українські агрономи зробили смішну пародію на пісню "Шум" гурту Go_A

Автор: Роман Мирончук

Український гурт Go_A поїхав на Євробачення 2021 з піснею "Шум", з якою їм вдалося підкорити європейців. Відео виступу потрапило на перше місце в тренди YouTube. При цьому українські агрономи зняли смішну пародію на дану композицію.

Ролик харківських агрономів швидко розлетівся мережею.

Відео знімали на полі. Агрономи стояли на тлі тракторів в одноразових захисних костюмах, чепчиках і окулярах. При цьому один з них танцював у костюмі корови. У своїй пісні вони співали про посівну.

"Надихнув нас на це відео колектив Gо_A, який цього року представляє Україну на Євробаченні з піснею "Шум". Вболіваємо за наших, бо вони найкращі", - йдеться у підписі до відео.

Українські агрономи зняли пародію на пісню "Шум" гурту Go_A (відео: YouTube)

Користувачі мережі позитивно відреагували на таку пародію.

  • Випишіть "корові" премію;
  • Яке щастя бачити і чути українську. Запалюйте!
  • Чудова інтеграція сільського господарства з сучасними трендами! Продовжуйте далі. Поширив відео серед своїх підписників;
  • Ніколи не думав, що колись підпишуся на ютуб молочного комбінату. Це так добре, що мені язик відняло. Кльовий текст, шикарний звук, розкішний візуал. Дуже сильно;
  • Це топ! Маркетологу премію!
  • Шкода, що мало!
  • Шикарно. А не вся та нудотня нафталінова, яка все ще процвітає в агромаркетингу.

Нагадаємо, постановники номера Go_A відповіли на звинувачення в плагіаті.

Ми також писали про те, хто такий той "Шум" з пісні Go_A і звідки він взявся.

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