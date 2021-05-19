Кто такой тот "Шум" из песни Go_A и откуда он взялся: разбор хита Евровидения 2021
Первый полуфинал Евровидения 2021 прошел 18 мая. Украинская группа Go_A взорвала сцену со своей песней "Шум" и уверенно прошли в финал конкурса, где будут соревноваться за победу 22 мая.
К слову, зрителей Евровидения из разных уголков планеты поразила полностью украиноязычная песня с народными мотивами.
А вот что именно означает этот "шум" и какие еще тайны спрятаны в песне - читайте ниже в нашем материале.
Таинственный "Шум"
Песня Go_A исполнена в стиле веснянок-гаивок, которые наши предки пели в начале весны.
Слово "шум" было еще в праславянском языке, существовавшем примерно до VII столетия, - для обозначения леса.
Логика тут довольно проста. Пробуждалась весна, но деревья стояли еще голыми, тихонько. Но со временем начинали зеленеть и, соответственно, шуметь. Потому зеленый лес и назвали "шумом".
"Порвать шубу" - значит насобирать или наломать веток, возможно, чтобы украсить дом до весны.
Часто веснянки посвящались конкретным праздникам, в частности - зеленым праздникам. Поэтому фраза "шуму заплетемо" может означать давний обряд завывания березы.
Кто-то говорит, что "Шумом" называли бога леса, однако точных упоминаний об этом нет.
Что представляют собой гаивки?
С помощью веснянок или же гаивок люди передавали свою энергию природе, чтобы все живое вокруг проснулось и снова ожило.
Гаивки поются почти всегда одновременно с танцами и играми, которые должны "призвать" весну и хороший урожай.
Веснянками раньше юноши и девушки пробуждали шумящий лес, чтобы он развивался в зелени, набирался весенне-летней силы, чтобы приносил радость и отгонял все плохое.
Предлагаем вам несколько классных гаивок, которые не менее прекрасны, как и "Шум".
NAVKA - "Подоляночка"
MniShek - "Переманочка"
Joryj Kloc - "Вербовая дощечка"
The Doox - "Три користі радості"
GG ГуляйГород feat. King Kwa Zulu - "All for Love / Гаївка"
Напомним, после первого полуфинала на Евровидении 2021 Go_A резко взлетели в рейтинге официального букмекерского сайта.