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Украинские аэропорты отменяют рейсы из-за непогоды

Автор: Роман Мирончук

В понедельник, 8 февраля, в Украине в ряде городов разбушевалась стихия. Из-за снегопада некоторые авиарейсы прибудут в Украину с опозданием. Также есть проблемы и с вылетом.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайтах аэропортов.

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Так, в Одесском международном аэропорту отменили рейс из Стамбула (10:25) и Тель-Авива (04:20). Кроме того, отменен и вылет в Стамбул, который планировался в 11:25.

Расписание авиарейсов (скриншот)

Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого отменил рейс в Киев, который должен был отправиться в 07:00. Также задерживается прилет из Дортмунда (Германия). Он был запланирован в 21:25.

Расписание авиарейсов (скриншот)

В Международном аэропорту "Борисполь" опаздывают рейсы из Амстердама, Днепра, Одессы, Праги и Шарм-Эль-Шейха. Из Киева задержался вылет в Прагу и Днепр.

Расписание авиарейсов (скриншот)

"Международный аэропорт "Борисполь" продолжает принимать и отправлять рейсы 24/7. Аэродромная служба обеспечивает необходимый коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и перронах. Однако учитывайте, что изменения в расписании рейсов возможны из-за осложненные метеоусловия в аэропортах прибытия и вылета", - говорится в сообщении аэропорта "Борисполь" в Facebook.

В аэропорту "Харьков", Международном аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского и Международном аэропорту "Днепр" все рейсы осуществляются согласно расписанию.

Напомним, в Киеве из-за непогоды дороги превратились в каток.

Ранее в сети появились видео и фото спасения украинцев из снежных ловушек под Одессой.

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