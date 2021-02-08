Украинские аэропорты отменяют рейсы из-за непогоды

Так, в Одесском международном аэропорту отменили рейс из Стамбула (10:25) и Тель-Авива (04:20). Кроме того, отменен и вылет в Стамбул, который планировался в 11:25.

Расписание авиарейсов (скриншот)

Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого отменил рейс в Киев, который должен был отправиться в 07:00. Также задерживается прилет из Дортмунда (Германия). Он был запланирован в 21:25.

Расписание авиарейсов (скриншот)

В Международном аэропорту "Борисполь" опаздывают рейсы из Амстердама, Днепра, Одессы, Праги и Шарм-Эль-Шейха. Из Киева задержался вылет в Прагу и Днепр.

Расписание авиарейсов (скриншот)

"Международный аэропорт "Борисполь" продолжает принимать и отправлять рейсы 24/7. Аэродромная служба обеспечивает необходимый коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и перронах. Однако учитывайте, что изменения в расписании рейсов возможны из-за осложненные метеоусловия в аэропортах прибытия и вылета", - говорится в сообщении аэропорта "Борисполь" в Facebook.

В аэропорту "Харьков", Международном аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского и Международном аэропорту "Днепр" все рейсы осуществляются согласно расписанию.