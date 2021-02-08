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Українські аеропорти скасовують рейси через негоду

Автор: Роман Мирончук

У понеділок, 8 лютого, в Україні в ряді міст розбушувалася стихія. Через снігопад деякі авіарейси прибудуть в Україну з запізненням. Також є проблеми і з вильотом.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайтах аеропортів.

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Так, в Одеському міжнародному аеропорту скасували рейс зі Стамбула (10:25) і Тель-Авіва (04:20). Крім того, скасовано і виліт в Стамбул, який планувався в 11:25.

Розклад авіарейсів (скріншот)

Міжнародний аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького скасував рейс у Київ, який повинен був відправитися в 07:00. Також затримується приліт з Дортмунда (Німеччина). Він був запланований у 21:25.

Розклад авіарейсів (скріншот)

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" запізнюються рейси з Амстердама, Дніпра, Одеси, Праги і Шарм-Ель-Шейха. З Києва затримався виліт в Прагу і Дніпро.

Розклад авіарейсів (скріншот)

"Міжнародний аеропорт "Бориспіль" продовжує приймати і відправляти рейси 24/7. Аеродромна служба забезпечує необхідний коефіцієнт зчеплення на злітно-посадковій смузі, руліжних доріжках і перонах. Однак враховуйте, що зміни в розкладі рейсів можливі через ускладнені метеоумови в аеропортах прибуття і вильоту", - йдеться в повідомленні аеропорту "Бориспіль" у Facebook.

В аеропорту "Харків", Міжнародному аеропорту "Київ" ім. Ігоря Сікорського та Міжнародному аеропорту "Дніпро" всі рейси здійснюються згідно з розкладом.

Нагадаємо, в Києві через негоду дороги перетворилися на ковзанку.

Раніше в мережі з'явилися відео та фото порятунку українців зі снігових пасток під Одесою.

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