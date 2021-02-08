Метель не прекращается, а дороги превратились в каток: Киев засыпает снегом

Киев с вечера 7 февраля начало засыпать снегом, который время от времени переходит в метель. Коммунальщики активно расчищают дороги, но справляются с трудом, а службы такси утроили тарифы.

В КГГА рассказали о работе коммунальщиков, а полиция предупредила , что будет эвакуировать авто, которые мешают расчистке дорог.

"Снег "затянул" Киев в пробки. Ночью выпал снег, но дороги практически не чищены", - пишут в Telegram-канале DTP KIEV.

Столичные власти говорят, что на дороги вечером вывели 347 единиц спецтехники и 206 работников в составе 32 бригад ручной уборки.

В полиции просят отказаться от пользования личным автотранспортом, пересесть на общественный, а при возможности - остаться дома.

В Киеве продолжаются снегопады (фото: kyivcity.gov.ua)

"Призываем водителей при ухудшении погодных условий: не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы", - предупреждают в полиции.

В Укргидрометцентре прогнозируют прирост снегового покрова до 20-30 сантиметров.

"8 февраля в западных, центральных, Житомирской, Киевской, Черниговской областях значительный снег, в Украине порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы (прирост снега 20-30 см)", - говорится в сообщении.

Киев засыпает снегом (фото: kyivcity.gov.ua)

В КГГА предупредили, что во второй половине дня осадки в столице усилятся и заверили, что дороги и тротуары будут очищать повторно.

Службы такси предлагают подвоз пассажиров по тройному и больше тарифу.

Киев засыпало снегом (видео: Telegram-канале DTP KIEV)