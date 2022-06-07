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Украинская окрошка на бульоне: рецепт освежающего летнего супа

Скриншот видео: Окрошка на бульоне
Автор: Светлана Мащенко

Какое же лето может быть без освежающей окрошки! У "холодного борща", как и у традиционного есть множество рецептов. А главный спор разгорается на тему: на чем готовить блюдо? Сыворотка, кефир, квас, йогурт, майонез/сметана и вода - это лишь несколько вариантов заливки окрошки.

Своим семейным рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee. Она предлагает готовить ее на бульоне, да еще и с домашним майонезом!

Ингредиенты:

  • Вода - 2,5 л
  • Куриное филе - 1 шт.
  • Колбаса вареная - 250-300 г
  • Огурец - 2 шт.
  • Отварной картофель - 5 шт.
  • Отварные яйца - 5-6 шт.
  • Зеленый лук - 1 пучок
  • Укроп - 1 пучок

Для домашнего майонеза:

  • Яйцо сырое хорошо помытое - 1 шт.
  • Растительное масло - 120-150 мл
  • Лимонный сок - 1 ст. л.
  • Соль - 1/3 ч. л.
  • Сахар - 1/2 ч. л.
  • Горчица - 1 ч. л.

Пошаговое приготовление блюда

Куриное филе отварите в воде 30-40 минут, бульон посолите по вкусу. Остывший бульон поставьте в холодильник на 3 часа, за это время все частички жира застынут. Бульон процедите через сито с двумя слоями марли.

Кубиками нарежьте картофель, яйца, вареную колбасу, огурец. Измельчите зеленый лук и укроп.

Для майонеза переложите 1 яйцо, горчицу, лимонный сок, соль, сахар в баночку или емкость с маленьким диаметром и высокими стенками. Залейте 120-150 мл растительного масла. Ножкой блендера накройте желток и взбивайте до получения белой густой эмульсии.

Залейте немного бульона в майонез и перемешайте блендером, чтобы майонез стал более жидким. Залейте окрошку бульоном с майонезом и дайте настояться 4 часа в холодильнике. При подаче лимонный сок можно добавлять порционно по желанию.

Ранее кулинар рассказала, как быстро и просто замариновать огурцы. Вам понадобится 15 минут на то, чтобы они настоялись.

Также мы писали, какие овощи нельзя покупать в магазине - мытые или немытые.

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