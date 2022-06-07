Украинская окрошка на бульоне: рецепт освежающего летнего супа

Ингредиенты:

Вода - 2,5 л

Куриное филе - 1 шт.

Колбаса вареная - 250-300 г

Огурец - 2 шт.

Отварной картофель - 5 шт.

Отварные яйца - 5-6 шт.

Зеленый лук - 1 пучок

Укроп - 1 пучок

Для домашнего майонеза:

Яйцо сырое хорошо помытое - 1 шт.

Растительное масло - 120-150 мл

Лимонный сок - 1 ст. л.

Соль - 1/3 ч. л.

Сахар - 1/2 ч. л.

Горчица - 1 ч. л.

Пошаговое приготовление блюда

Куриное филе отварите в воде 30-40 минут, бульон посолите по вкусу. Остывший бульон поставьте в холодильник на 3 часа, за это время все частички жира застынут. Бульон процедите через сито с двумя слоями марли.

Кубиками нарежьте картофель, яйца, вареную колбасу, огурец. Измельчите зеленый лук и укроп.

Для майонеза переложите 1 яйцо, горчицу, лимонный сок, соль, сахар в баночку или емкость с маленьким диаметром и высокими стенками. Залейте 120-150 мл растительного масла. Ножкой блендера накройте желток и взбивайте до получения белой густой эмульсии.

Залейте немного бульона в майонез и перемешайте блендером, чтобы майонез стал более жидким. Залейте окрошку бульоном с майонезом и дайте настояться 4 часа в холодильнике. При подаче лимонный сок можно добавлять порционно по желанию.