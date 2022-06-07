Украинская окрошка на бульоне: рецепт освежающего летнего супа

Какое же лето может быть без освежающей окрошки! У "холодного борща", как и у традиционного есть множество рецептов. А главный спор разгорается на тему: на чем готовить блюдо? Сыворотка, кефир, квас, йогурт, майонез/сметана и вода - это лишь несколько вариантов заливки окрошки.
Своим семейным рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee. Она предлагает готовить ее на бульоне, да еще и с домашним майонезом!
Для домашнего майонеза:
Куриное филе отварите в воде 30-40 минут, бульон посолите по вкусу. Остывший бульон поставьте в холодильник на 3 часа, за это время все частички жира застынут. Бульон процедите через сито с двумя слоями марли.
Кубиками нарежьте картофель, яйца, вареную колбасу, огурец. Измельчите зеленый лук и укроп.
Для майонеза переложите 1 яйцо, горчицу, лимонный сок, соль, сахар в баночку или емкость с маленьким диаметром и высокими стенками. Залейте 120-150 мл растительного масла. Ножкой блендера накройте желток и взбивайте до получения белой густой эмульсии.
Залейте немного бульона в майонез и перемешайте блендером, чтобы майонез стал более жидким. Залейте окрошку бульоном с майонезом и дайте настояться 4 часа в холодильнике. При подаче лимонный сок можно добавлять порционно по желанию.
Ранее кулинар рассказала, как быстро и просто замариновать огурцы. Вам понадобится 15 минут на то, чтобы они настоялись.
Также мы писали, какие овощи нельзя покупать в магазине - мытые или немытые.