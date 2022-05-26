Мытые или немытые? Какие овощи нельзя покупать в магазине

На прилавках магазинов нам часто предлагают ассортимент из мытых и немытых овощей. Многие делают выбор в пользу первых - и выглядят они лучше, и лишнюю землю не взвешивать, и дома не возиться лишний раз. Но эксперты говорят, что мытые овощи - не лучший выбор.

Об этом рассказала нутрициолог, диетолог, Анна Антонова.

Чаще всего производители моют картофель, редис, свеклу, морковь, репу, батат, топинамбур, корень сельдерея, лук и чеснок.

Врач говорит, что за преимуществами мытых овощей кроются и существенные недостатки.

Дело в том, что после извлечения из земли на корнеплодах остается естественная защитная пленка, обеспечивающая растению иммунитет от плесени и гниения.

На производстве овощи моют "химией"

Оказывается, процесс промышленной мойки включает в себя этап замачивания в агрессивных синтетических растворах ПАВ (поверхностно-активные вещества) и механическую чистку.

Такие овощи лишены иммунитета, поэтому могут быстро портиться. Чтобы этого избежать, их могут обрабатывать хлоргексидином и антисептиками, чтобы продлить срок годности.

В итоге крахмалистые овощи, словно губка, будут впитывать в себя содержимое этих растворов. И даже домашнее вымачивание и чистка от кожуры эту проблему решить не смогут.

Почему мытые овощи опасны

Попадая в организм, ПАВ и антисептики провоцируют:

аллергические реакции,

интоксикацию,

дисбактериоз,

вызывают резистентность к антибиотикам.

Таким образом, выбор неочищенных овощей оправдан не только финансовой экономией, но и безопасностью для здоровья.