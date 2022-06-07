Українська окрошка на бульйоні: рецепт освіжаючого літнього супу

Інгредієнти:

Вода - 2,5 л

Куряче філе - 1 шт.

Ковбаса варена - 250-300 г

Огірок - 2 шт.

Відварна картопля - 5 шт.

Відварені яйця - 5-6 шт.

Зелена цибуля - 1 пучок

Кріп - 1 пучок

Для домашнього майонезу:

Яйце сире добре помите - 1 шт.

Рослинна олія - 120-150 мл

Лимонний сік - 1 ст. л.

Сіль - 1/3 ч. л.

Цукор - 1/2 ч. л.

Гірчиця - 1 ч. л.

Покрокове приготування страви

Куряче філе відваріть у воді 30-40 хвилин, бульйон посоліть за смаком. Остиглий бульйон поставте в холодильник на 3 години, за цей час всі частинки жиру застигнуть. Бульйон процідіть через сито з двома шарами марлі.

Кубиками наріжте картоплю, яйця, варену ковбасу, огірок. Подрібніть зелену цибулю і кріп.

Для майонезу перекладіть 1 яйце, гірчицю, лимонний сік, сіль, цукор в баночку або ємність з маленьким діаметром і високими стінками. Залийте 120-150 мл рослинної олії. Ніжкою блендера накрийте жовток і збивайте до отримання білої густої емульсії.

Залийте трохи бульйону в майонез і перемішайте блендером, щоб майонез став більш рідким. Залийте окрошку бульйоном з майонезом і дайте настоятися 4 години в холодильнику. При подачі лимонний сік можна додавати порційно за бажанням.