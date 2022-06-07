Українська окрошка на бульйоні: рецепт освіжаючого літнього супу

Яке ж літо може бути без освіжаючої окрошки! У "холодного борщу", як і у традиційного є безліч рецептів. А головна суперечка розгорається на тему: на чому готувати страву? Сироватка, кефір, квас, йогурт, майонез/сметана і вода - це лише кілька варіантів заливки окрошки.
Своїм сімейним рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee. Вона пропонує готувати її на бульйоні, та ще й з домашнім майонезом!
Для домашнього майонезу:
Куряче філе відваріть у воді 30-40 хвилин, бульйон посоліть за смаком. Остиглий бульйон поставте в холодильник на 3 години, за цей час всі частинки жиру застигнуть. Бульйон процідіть через сито з двома шарами марлі.
Кубиками наріжте картоплю, яйця, варену ковбасу, огірок. Подрібніть зелену цибулю і кріп.
Для майонезу перекладіть 1 яйце, гірчицю, лимонний сік, сіль, цукор в баночку або ємність з маленьким діаметром і високими стінками. Залийте 120-150 мл рослинної олії. Ніжкою блендера накрийте жовток і збивайте до отримання білої густої емульсії.
Залийте трохи бульйону в майонез і перемішайте блендером, щоб майонез став більш рідким. Залийте окрошку бульйоном з майонезом і дайте настоятися 4 години в холодильнику. При подачі лимонний сік можна додавати порційно за бажанням.
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