Маринуем огурцы очень быстрым способом: можно хрустеть уже через 15 минут
Скриншот: Быстрые маринованные огурцы
Пока сезон "большой консервации" еще не наступил, а огурцы становятся все дешевле, время испытывать новые рецепты маринадов и солений.
Быстрым рецептом маринованных огурцов поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Огурцы - 1 кг
- Укроп - 50 г
- Чеснок - 4-6 зубчиков
- Сахар - 1 ст. л.
- Соль - 1/2 ст. л. без горки
- Растительное масло - 3-4 ст. л.
Пошаговое приготовление
Огурцы порезать длинными ломтями. Мелко покрошить укроп. Пропустить чеснок через пресс или мелко нарубить, или натереть на мелкой терке.
Добавить соль, сахар, растительное масло, все хорошенько перемешать и оставить минут на 10-15.
Ранее блогер предложила еще более простой и быстрый рецепт огурцов.
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