Украинская модель показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная" (фото)

Анна Неплях, которая является победительницей "Мисс Украина Вселенная 2021", показала свой национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная".
Фото она опубликовала в Instagram.
Национальный костюм создала украинский дизайнер Наталия Шевчук. Наряд сочетает в себе уникальные вышивки со всех регионов Украины, и получил название "Вышиваный код Украины".
Анна Неплях показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная" (фото: instagram.com/neplyah)
Корсет костюма сплели из натуральной лозы. Наплечная конструкция символизирует рушник в процессе вышивания.
Цветы на плечевой конструкции - именно те, которые используются в создании традиционных украинских венков.
Анна Неплях показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная" (фото: instagram.com/neplyah)
В создании всех элементов национального костюма было задействовано более 10 разных мастеров: швеи, вышивальщицы, мастерица по лозоплетению, а также мастер по металлу.
Интересно, что общий вес костюма составляет более 15 килограммов.
Украинка уже прилетела в Играиль, где в городе Эйлат 12 декабря состоится 70-й конкурс красоты "Мисс Вселенная".
Пользователи сети в восторге от национального костюма украинки.
Напомним, украинка Елена Мороз победила в мировом конкурсе красоты Woman of the Universe-2021. Она родом из Львова и покорила жюри не только своей красотой, но и умом и добротой.
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