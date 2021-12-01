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Украинская модель показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная" (фото)

Автор: Роман Мирончук

Анна Неплях, которая является победительницей "Мисс Украина Вселенная 2021", показала свой национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная".

Фото она опубликовала в Instagram.

Национальный костюм создала украинский дизайнер Наталия Шевчук. Наряд сочетает в себе уникальные вышивки со всех регионов Украины, и получил название "Вышиваный код Украины".

Анна Неплях показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная" (фото: instagram.com/neplyah)

Корсет костюма сплели из натуральной лозы. Наплечная конструкция символизирует рушник в процессе вышивания.

Цветы на плечевой конструкции - именно те, которые используются в создании традиционных украинских венков.

Анна Неплях показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная" (фото: instagram.com/neplyah)

В создании всех элементов национального костюма было задействовано более 10 разных мастеров: швеи, вышивальщицы, мастерица по лозоплетению, а также мастер по металлу.

Интересно, что общий вес костюма составляет более 15 килограммов.

Украинка уже прилетела в Играиль, где в городе Эйлат 12 декабря состоится 70-й конкурс красоты "Мисс Вселенная".

Пользователи сети в восторге от национального костюма украинки.

  • Это что-то невероятное;
  • Аня, нереально крутой национальный костюм;
  • Самый шикарный костюм;
  • И вы и костюм просто шикарные;
  • Это невероятно! Лучший костюм.
  • Это восторг. У нас самая красивая мисс.

Напомним, украинка Елена Мороз победила в мировом конкурсе красоты Woman of the Universe-2021. Она родом из Львова и покорила жюри не только своей красотой, но и умом и добротой.

Мы также писали о том, что украинка Зоряна Богдан победила в престижном конкурсе красоты Mrs. Europe. Она получила титулы "Mrs.Mother of Europe" и "Mrs.Sport".

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Миссис Вселенная