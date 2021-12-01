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Українська модель показала національний костюм для конкурсу "Міс Всесвіт" (фото)

Автор: Роман Мирончук

Анна Неплях, яка є переможницею "Міс Україна Всесвіт 2021", показала свій національний костюм для конкурсу "Міс Всесвіт".

Фото вона опублікувала в Instagram.

Національний костюм створила український дизайнер Наталія Шевчук. Наряд поєднує в собі унікальні вишивки з усіх регіонів України, і отримав назву "Вишиваний код України".

Анна Неплях показала національний костюм для конкурсу "Міс Всесвіт" (фото: instagram.com/neplyah)

Корсет костюма сплетений з натуральної лози. Наплічна конструкція символізує рушник в процесі вишивання.

Квіти на плечовій конструкції - саме ті, які використовуються у створенні традиційних українських вінків.

Анна Неплях показала національний костюм для конкурсу "Міс Всесвіт" (фото: instagram.com/neplyah)

У створенні всіх елементів національного костюма було задіяно понад 10 різних майстрів: швачки, вишивальниці, майстриня з лозоплетіння, а також майстер по металу.

Цікаво, що загальна вага костюма становить понад 15 кілограмів.

Українка вже прилетіла в Іграїль, де в місті Ейлат 12 грудня відбудеться 70-й конкурс краси "Міс Всесвіт".

Користувачі мережі в захваті від національного костюма Українки.

  • Це щось неймовірне;
  • Аня, нереально крутий національний костюм;
  • Самий шикарний костюм;
  • І ви і костюм просто шикарні;
  • Це неймовірно! Кращий костюм.
  • Це захоплення. У нас найкрасивіша міс.

Нагадаємо, українка Олена Мороз перемогла у світовому конкурсі краси Woman of the Universe-2021. Вона родом зі Львова і підкорила журі не тільки своєю красою, а й розумом і добротою.

Ми також писали про те, що українка Зоряна Богдан перемогла в престижному конкурсі краси Mrs. Europe. Вона отримала титули "Mrs.Mother of Europe" і "Mrs.Sport".

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