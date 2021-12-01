Українська модель показала національний костюм для конкурсу "Міс Всесвіт" (фото)

Національний костюм створила український дизайнер Наталія Шевчук. Наряд поєднує в собі унікальні вишивки з усіх регіонів України, і отримав назву "Вишиваний код України".

Анна Неплях показала національний костюм для конкурсу "Міс Всесвіт" (фото: instagram.com/neplyah)

Корсет костюма сплетений з натуральної лози. Наплічна конструкція символізує рушник в процесі вишивання.

Квіти на плечовій конструкції - саме ті, які використовуються у створенні традиційних українських вінків.

Анна Неплях показала національний костюм для конкурсу "Міс Всесвіт" (фото: instagram.com/neplyah)

У створенні всіх елементів національного костюма було задіяно понад 10 різних майстрів: швачки, вишивальниці, майстриня з лозоплетіння, а також майстер по металу.

Цікаво, що загальна вага костюма становить понад 15 кілограмів.

Українка вже прилетіла в Іграїль, де в місті Ейлат 12 грудня відбудеться 70-й конкурс краси "Міс Всесвіт".

Користувачі мережі в захваті від національного костюма Українки.