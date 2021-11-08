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Украинка победила в мировом конкурсе красоты (фото)

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Болгария, Понедельник 08 ноября 2021 18:36
Украинка победила в мировом конкурсе красоты (фото) Коллаж РБК-Украина: украинка победила в престижном конкурсе красоты
Автор: Роман Мирончук

Елена Мороз одержала победу в одном из самых авторитетных конкурсов красоты в мире Woman of the Universe-2021.

Об этом сообщили на странице конкурса в Facebook.

Женщина родом из Львова. Она покорила жюри не только своей красотой, но и умом, добротой и неравнодушием к другим людям.

Украинка победила в мировом конкурсе красоты (фото)

Елена Мороз (фото: facebook.com/EasternEurope.Mr)

"Я очень горжусь нашей Еленой! Она действительно заслуживает этой грандиозной победы. В ней гармонично сочетаются все те черты, которыми должна обладать женщина, достойная чести: мудрость, благородство, доброта, поддержка и помощь другим, ощущение социальной ответственности…" - заявила национальный директор и организатор "Миссис Вселенная-Украина" Ульяна Оксенюк.

Украинка победила в мировом конкурсе красоты (фото)

Елена Мороз (фото: facebook.com/EasternEurope.Mr)

Данный конкурс красоты проходил в Софии, Болгарии. Елена Мороз уже прилетела домой во Львов, где ее встречали родственники и близкие люди.

По словам Елены, встреча с родными прошла просто невероятно. Она рассказала, что осталась довольна конкурсом, поскольку все участницы и организаторы были очень дружны.

Напомним, ровенская королева красоты Екатерина Крылова (Катя Майами) обозвала жителей родного города "алкашами и нищебродами".

Мы также писали о том, что украинка Зоряна Богдан победила в престижном конкурсе красоты Mrs. Europe.

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