Украинская модель показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная" (фото)

Анна Неплях, которая является победительницей "Мисс Украина Вселенная 2021", показала свой национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная".

Фото она опубликовала в Instagram .

Национальный костюм создала украинский дизайнер Наталия Шевчук. Наряд сочетает в себе уникальные вышивки со всех регионов Украины, и получил название "Вышиваный код Украины".

Анна Неплях показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная" (фото: instagram.com/neplyah)

Корсет костюма сплели из натуральной лозы. Наплечная конструкция символизирует рушник в процессе вышивания.

Цветы на плечевой конструкции - именно те, которые используются в создании традиционных украинских венков.

Анна Неплях показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная" (фото: instagram.com/neplyah)

В создании всех элементов национального костюма было задействовано более 10 разных мастеров: швеи, вышивальщицы, мастерица по лозоплетению, а также мастер по металлу.

Интересно, что общий вес костюма составляет более 15 килограммов.

Украинка уже прилетела в Играиль, где в городе Эйлат 12 декабря состоится 70-й конкурс красоты "Мисс Вселенная".

Пользователи сети в восторге от национального костюма украинки.