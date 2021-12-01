ru ua
Ср, 01 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинская модель показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная" (фото)

Новина українською →
Израиль, Среда 01 декабря 2021 18:51
Украинская модель показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная" (фото) Коллаж РБК-Украина: Анна Неплях показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная"
Автор: Роман Мирончук

Анна Неплях, которая является победительницей "Мисс Украина Вселенная 2021", показала свой национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная".

Фото она опубликовала в Instagram.

Национальный костюм создала украинский дизайнер Наталия Шевчук. Наряд сочетает в себе уникальные вышивки со всех регионов Украины, и получил название "Вышиваный код Украины".

Украинская модель показала национальный костюм для конкурса &quot;Мисс Вселенная&quot; (фото)

Анна Неплях показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная" (фото: instagram.com/neplyah)

Корсет костюма сплели из натуральной лозы. Наплечная конструкция символизирует рушник в процессе вышивания.

Цветы на плечевой конструкции - именно те, которые используются в создании традиционных украинских венков.

Украинская модель показала национальный костюм для конкурса &quot;Мисс Вселенная&quot; (фото)

Анна Неплях показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная" (фото: instagram.com/neplyah)

В создании всех элементов национального костюма было задействовано более 10 разных мастеров: швеи, вышивальщицы, мастерица по лозоплетению, а также мастер по металлу.

Интересно, что общий вес костюма составляет более 15 килограммов.

Украинка уже прилетела в Играиль, где в городе Эйлат 12 декабря состоится 70-й конкурс красоты "Мисс Вселенная".

Пользователи сети в восторге от национального костюма украинки.

  • Это что-то невероятное;
  • Аня, нереально крутой национальный костюм;
  • Самый шикарный костюм;
  • И вы и костюм просто шикарные;
  • Это невероятно! Лучший костюм.
  • Это восторг. У нас самая красивая мисс.

Напомним, украинка Елена Мороз победила в мировом конкурсе красоты Woman of the Universe-2021. Она родом из Львова и покорила жюри не только своей красотой, но и умом и добротой.

Мы также писали о том, что украинка Зоряна Богдан победила в престижном конкурсе красоты Mrs. Europe. Она получила титулы "Mrs.Mother of Europe" и "Mrs.Sport".

Читайте РБК-Украина в Google News
Миссис Вселенная
LITE
Как выбрать подходящую маску для лица: гид от косметолога
Как выбрать подходящую маску для лица: гид от косметолога