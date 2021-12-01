ru ua
Ср, 01 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українська модель показала національний костюм для конкурсу "Міс Всесвіт" (фото)

Новость на русском →
Ізраїль, Середа 01 грудня 2021 18:51
Українська модель показала національний костюм для конкурсу "Міс Всесвіт" (фото) Колаж РБК-Україна: Анна Неплях показала національний костюм для конкурсу "Міс Всесвіт"
Автор: Роман Мирончук

Анна Неплях, яка є переможницею "Міс Україна Всесвіт 2021", показала свій національний костюм для конкурсу "Міс Всесвіт".

Фото вона опублікувала в Instagram.

Національний костюм створила український дизайнер Наталія Шевчук. Наряд поєднує в собі унікальні вишивки з усіх регіонів України, і отримав назву "Вишиваний код України".

Українська модель показала національний костюм для конкурсу &quot;Міс Всесвіт&quot; (фото)

Анна Неплях показала національний костюм для конкурсу "Міс Всесвіт" (фото: instagram.com/neplyah)

Корсет костюма сплетений з натуральної лози. Наплічна конструкція символізує рушник в процесі вишивання.

Квіти на плечовій конструкції - саме ті, які використовуються у створенні традиційних українських вінків.

Українська модель показала національний костюм для конкурсу &quot;Міс Всесвіт&quot; (фото)

Анна Неплях показала національний костюм для конкурсу "Міс Всесвіт" (фото: instagram.com/neplyah)

У створенні всіх елементів національного костюма було задіяно понад 10 різних майстрів: швачки, вишивальниці, майстриня з лозоплетіння, а також майстер по металу.

Цікаво, що загальна вага костюма становить понад 15 кілограмів.

Українка вже прилетіла в Іграїль, де в місті Ейлат 12 грудня відбудеться 70-й конкурс краси "Міс Всесвіт".

Користувачі мережі в захваті від національного костюма Українки.

  • Це щось неймовірне;
  • Аня, нереально крутий національний костюм;
  • Самий шикарний костюм;
  • І ви і костюм просто шикарні;
  • Це неймовірно! Кращий костюм.
  • Це захоплення. У нас найкрасивіша міс.

Нагадаємо, українка Олена Мороз перемогла у світовому конкурсі краси Woman of the Universe-2021. Вона родом зі Львова і підкорила журі не тільки своєю красою, а й розумом і добротою.

Ми також писали про те, що українка Зоряна Богдан перемогла в престижному конкурсі краси Mrs. Europe. Вона отримала титули "Mrs.Mother of Europe" і "Mrs.Sport".

Читайте РБК-Україна в Google News
Миссис Вселенная
LITE
Як вибрати відповідну маску для обличчя: гід від косметолога
Як вибрати відповідну маску для обличчя: гід від косметолога