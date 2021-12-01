Українська модель показала національний костюм для конкурсу "Міс Всесвіт" (фото)
Анна Неплях, яка є переможницею "Міс Україна Всесвіт 2021", показала свій національний костюм для конкурсу "Міс Всесвіт".
Фото вона опублікувала в Instagram.
Національний костюм створила український дизайнер Наталія Шевчук. Наряд поєднує в собі унікальні вишивки з усіх регіонів України, і отримав назву "Вишиваний код України".
Анна Неплях показала національний костюм для конкурсу "Міс Всесвіт" (фото: instagram.com/neplyah)
Корсет костюма сплетений з натуральної лози. Наплічна конструкція символізує рушник в процесі вишивання.
Квіти на плечовій конструкції - саме ті, які використовуються у створенні традиційних українських вінків.
Анна Неплях показала національний костюм для конкурсу "Міс Всесвіт" (фото: instagram.com/neplyah)
У створенні всіх елементів національного костюма було задіяно понад 10 різних майстрів: швачки, вишивальниці, майстриня з лозоплетіння, а також майстер по металу.
Цікаво, що загальна вага костюма становить понад 15 кілограмів.
Українка вже прилетіла в Іграїль, де в місті Ейлат 12 грудня відбудеться 70-й конкурс краси "Міс Всесвіт".
Користувачі мережі в захваті від національного костюма Українки.
- Це щось неймовірне;
- Аня, нереально крутий національний костюм;
- Самий шикарний костюм;
- І ви і костюм просто шикарні;
- Це неймовірно! Кращий костюм.
- Це захоплення. У нас найкрасивіша міс.
Нагадаємо, українка Олена Мороз перемогла у світовому конкурсі краси Woman of the Universe-2021. Вона родом зі Львова і підкорила журі не тільки своєю красою, а й розумом і добротою.
Ми також писали про те, що українка Зоряна Богдан перемогла в престижному конкурсі краси Mrs. Europe. Вона отримала титули "Mrs.Mother of Europe" і "Mrs.Sport".