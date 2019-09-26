Украинская армия получила новое мощное вооружение: зрелищное видео

ВСУ получили мобильные минометные установки "БАРС-8ММК", которые позволяют быстро и с высокой точностью поражать цели без посредственного контакта с противником. Испытания нового вооружения прошли в одной из воинских частей. Об этом сообщили на сайте госпредприятия "Укроборонсервис".

Также в сети было опубликовано соответствующее видео.

Технику передали армии в рамках выполнения государственного оборонного заказа.

ВСУ получили мобильные минометные установки "Барс-8ММК" (Фото: СНБОУ)

Компьютерная сисетма комплекса позволяет позиционироваться на местности, подготовка к стрельбе из походного положения занимает до 1 минуты.

Минометная система калибра 120 мм обслуживается меньшим боевым экипажем по сравнению с обычными минометными системами. Автоматизация и компьютеризация машины позволила сократить экипаж всего до трех человек.

В условиях современной маневренной войны и ведения контрбатарейной борьбы мобильность и точность огня "Барс-8ММК" дают решительный перевес над противником. Фактически, мобильная установка позволяет за минимальный срок выйти на рубеж, открыть точный огонь и оперативно покинуть позицию, избежав ответа врага.

Отметим, что система "Барс-8ММК" может быть интегрирована с любой информационно-управляющей системой высшего уровня управления войсками, в том числе С4, GIS, COM и прочими. Именно эти системы используются в ведущих армиях стран НАТО и доказали свою высокую эффективность.

Система значительно повышает точность и эффективность огня, при этом возимый боекомплект "Барс-8ММК" состоит из 60 мин.

ВСУ получили мобильные минометные установки "Барс-8ММК" (Видео: YouTube / Ukroboronservice)

Как сообщалось ранее, жители Донбасса негативно высказались о решении отвести войска от линии разграничения, так как боятся, что сразу после того, как уйдут украинские военные, территорию захватят боевики.