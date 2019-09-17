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Бойцы ВСУ дали мощную "ответку" боевикам на Донбассе (видео)

STYLERВойна    17.09.2019 - 22:25
Бойцы ВСУ дали мощную "ответку" боевикам на Донбассе (видео)
Фото: Военный с оружием (РБК-Украина)

Украинские бойцы преподнесли "подарки" террористам в виде обстрелов

Украинские военные дали мощный ответ по позициям боевиков-террористов, которые устроили свои "учения" на позициях ВСУ на Донбассе. Момент обстрела попал на видео, которое появилось на странице 93-й ОМБр "Холодный Яр" в Facebook.

"Мощные обстрелы из противотанкового оружия в июне этого года по позициям 93-й бригады "Холодный Яр" связывали с окончанием учебы российских военных ВУЗов. Именно по украинским армейцам, а не на полигонах, выпускники-террористы "сдавали экзамены", - сказано в подписи к видео.

По словам наших бойцов, их ответ не заставил себя долго ждать. Они начали обстрел террористов на верхних этажах нового терминала Донецкого аэропорта, так как именно оттуда начались первые залпы от боевиков.

Также воины ВСУ рассказали историю про военного Клима, который пострадал от вражеских пуль.

"В часть приехал наш боец с позывным "Клим". Во время обстрела из ПТУРов по позициям недалеко от шахты "Бутовка" его сильно посекло осколками. Его руки полностью покрыты мелкими и средними шрамами. В некоторых местах железные обломки так и не удалось достать. "Климу" удачно зашили разорванный глаз. Также ему придется пройти длительное лечение для восстановления слуха. Но в целом боец чувствует себя хорошо и радуется, что остался жив и относительно невредимым", - рассказали военные.

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