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В Украине прошли испытания нового украинского мобильного минометного комплекса

Новости » Политика    31.10.2018 - 14:02
Фото: Александо Турчинов (turchynov.com)
Фото: Александо Турчинов (turchynov.com)

Боевая машина оборудована автоматизированной системой развертывания и управления огнем

В Украине прошли обучение на полигоне Вооруженных сил Украины, в ходе которых было испытано новый украинский 120-мм Мобильный минометный комплекс "Барс-8ММК". Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу секретаря СНБО Украины Александра Турчинова.

По словам Турчинова, мобильный минометный комплекс создан украинскими производителями на базе бронеавтомобиля "Барс-8". Боевая машина оборудована автоматизированной системой развертывания и управления огнем.

"Комплекс может быстро передвигаться до необходимой точки ведения огня, его компьютерная система позволяет позиционироваться на местности, время подготовки к стрельбе из походного положения - всего 1 минута", - сказал Турчинов.

По его словам, еще около 20 секунд необходимо мобильном комплекса, чтобы покинуть огневую позицию, избежав ответа врага. Он также сообщил, что боекомплект - 60 мин, а экипаж боевой машины состоит всего из трех человек.

"Мобильный минометный комплекс может достигать максимальной скорости развертывания и свертывания, способности мобильно передвигаться по бездорожью, возможности поразить цель с высокой точностью, и, главное, - безопасности его использования", - отметил он.

Напомним, Вооруженные силы Украины получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня "Ураган".

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Новости Украины СНБОучениявоенные ученияАлександр Турчинов
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