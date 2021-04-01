Украинки получат больше бесплатных медицинских услуг с 1 апреля: что добавится

В Украине с 1 апреля появятся дополнительные бесплатные медицинские услуги для женщин. В первую очередь это коснется тех украинок, которые готовятся стать мамами.
Что изменится с апреля рассказал на брифинге глава НСЗУ Андрей Виленский.
Что изменится для женщин с 1 апреля
Он сообщил, что с 1 апреля в Украине стартует новая Программа медицинских гарантий. Одним из приоритетных направлений станет охрана материнства и детства. Медицинская помощь при родах станет одним из приоритетных направлений в 2021 году.
"Женщины смогут выбирать, у кого наблюдаться во время беременности без осложнений: у семейного врача или у гинеколога в женской консультации. Украинки будут иметь право на выбор гинеколога, который будет вести беременность и выбор роддома, в котором будут рожать. Место проживания или прописки не будут иметь значения. Благотворительных взносов платить не нужно", - подчеркнул Виленский.
Пакет "Ведение беременности в амбулаторных условиях" теперь будет вынесен в отдельный, чтобы обеспечить качественную и безопасную помощь матери и ребенку. Уже более 700 медицинских учреждений подали заявки на заключение с НСЗУ договора о предоставлении таких услуг.
Тарифы на медицинские услуги по ведению беременности составят 720 гривен в месяц. Однако для получения такого пакета медучреждение должно соответствовать требованиям и предоставить полный спектр услуг при нормальной беременности и с осложнениями. А также – предоставить перинатальный скрининг – УЗД и биохимические маркеры.
Что входит в бесплатный пакет:
Стоит отметить, что женщины имеют право обратиться к гинекологу без направления. Также они имеют право самостоятельно выбрать заведение, где будут наблюдаться во время беременности. Если женщине требуется госпитализация для сохранения беременности, то она должна получить такую помощь бесплатно – в границах пакета стационарной медицинской помощи. Для плановой госпитализации нужно электронное направление от врача, который наблюдает беременную.
Срочная медицинская помощь беременным оказывается без направления.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине начнут оплачивать роды.
А также мы рассказывали о том, какие анализы и обследования будут входить в бесплатный пакет от НСЗУ для женщин.