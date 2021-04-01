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Украинки получат больше бесплатных медицинских услуг с 1 апреля: что добавится

Автор: Анна Шиканова

В Украине с 1 апреля появятся дополнительные бесплатные медицинские услуги для женщин. В первую очередь это коснется тех украинок, которые готовятся стать мамами.

Что изменится с апреля рассказал на брифинге глава НСЗУ Андрей Виленский.

Что изменится для женщин с 1 апреля

Он сообщил, что с 1 апреля в Украине стартует новая Программа медицинских гарантий. Одним из приоритетных направлений станет охрана материнства и детства. Медицинская помощь при родах станет одним из приоритетных направлений в 2021 году.

"Женщины смогут выбирать, у кого наблюдаться во время беременности без осложнений: у семейного врача или у гинеколога в женской консультации. Украинки будут иметь право на выбор гинеколога, который будет вести беременность и выбор роддома, в котором будут рожать. Место проживания или прописки не будут иметь значения. Благотворительных взносов платить не нужно", - подчеркнул Виленский.

Пакет "Ведение беременности в амбулаторных условиях" теперь будет вынесен в отдельный, чтобы обеспечить качественную и безопасную помощь матери и ребенку. Уже более 700 медицинских учреждений подали заявки на заключение с НСЗУ договора о предоставлении таких услуг.

Тарифы на медицинские услуги по ведению беременности составят 720 гривен в месяц. Однако для получения такого пакета медучреждение должно соответствовать требованиям и предоставить полный спектр услуг при нормальной беременности и с осложнениями. А также – предоставить перинатальный скрининг – УЗД и биохимические маркеры.

Что входит в бесплатный пакет:

  • Динамическое наблюдение беременности, которое включает контроль за состоянием беременной, необходимые обследования и консультации.
  • Организация и проведение диспансерного присмотра (постановка на учет, разработка индивидуального плана ведения беременности в соответствии с группами риска).
  • Лабораторные и инструментальные исследования в соответствии со стандартами, в том числе – УЗИ, общеклинические и биохимические лабораторные обследования, наблюдение или лечение в амбулаторных условиях или в условиях дневного стационара.
  • Профилактика осложнений беременности и послеродового периода.

Стоит отметить, что женщины имеют право обратиться к гинекологу без направления. Также они имеют право самостоятельно выбрать заведение, где будут наблюдаться во время беременности. Если женщине требуется госпитализация для сохранения беременности, то она должна получить такую помощь бесплатно – в границах пакета стационарной медицинской помощи. Для плановой госпитализации нужно электронное направление от врача, который наблюдает беременную.

Срочная медицинская помощь беременным оказывается без направления.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине начнут оплачивать роды.

А также мы рассказывали о том, какие анализы и обследования будут входить в бесплатный пакет от НСЗУ для женщин.

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