Роды в Украине с 1 апреля начнут оплачивать по-новому: что изменится

Роды в Украине с 1 апреля начнут оплачивать по-новому. Тарифы поднимутся почти на 10 тысяч гривен. Больницы получат от государства почти на 2 тысячи гривен больше для оказания медицинской помощи во время родов.

Роды в Украине

Повышенные выплаты от государства коснутся не только тарификации медицинской помощи на роды, но и на услуги медиков по уходу за новорожденными детками. На недоношенных младенцев весом до полутора килограмм будет выделяться до 130 тысяч гривен. На новорожденных с весом более полутора килограмм – до 25 тысяч гривен.

Все расходы по медицинской помощи роженицам и новорожденным покрывает государство в тех медучреждениях, которые заключили договор с НСЗУ.

Стоимость родов в Украине:

Обычные роды – 10 382 гривен

Для недоношенных малышей с весом до 1,5 кг – 113 725 гривен

Для недоношенных малышей свыше 1,5 кг – 25 115 гривен

Ведение беременности

Также изменится с 1 апреля и введение беременности. Будет предусмотрен отдельный пакет, который также будет оплачиваться НСЗУ, а женщины смогут получать такую помощь бесплатно.

В этот пакет будет входить: взятие на учет, разработка индивидуального плана ведения беременности, необходимые анализы и инструментальные обследования, занятия в специальной школе, консультации и ведение послеродового периода.

В Украине начнут оплачивать по-новому роды и уход за новорожденными