Українки отримають більше безплатних медичних послуг з 1 квітня: що додасться

Що зміниться для жінок з 1 квітня

Він повідомив, що з 1 квітня в Україні стартує нова Програма медичних гарантій. Одним з пріоритетних напрямків стане охорона материнства і дитинства. Медична допомога при пологах стане одним з пріоритетних напрямків у 2021 році.

"Жінки зможуть обирати, у кого спостерігатися під час вагітності без ускладнень: у сімейного лікаря або у гінеколога в жіночій консультації. Українки будуть мати право на вибір гінеколога, який буде вести вагітність і вибір пологового будинку, в якому будуть народжувати. Місце проживання або прописки не будуть мати значення. Благодійних внесків платити не потрібно", - підкреслив Віленський.

Пакет "Ведення вагітності в амбулаторних умовах" тепер буде винесений в окремий, щоб забезпечити якісну і безпечну допомогу матері та дитині. Вже понад 700 медичних установ подали заявки на укладення з НСЗУ договору про надання таких послуг.

Тарифи на медичні послуги по веденню вагітності складуть 720 гривень на місяць. Однак для отримання такого пакета медзаклад має відповідати вимогам та надати повний спектр послуг при нормальній вагітності й з ускладненнями. А також – надати перинатальний скринінг – УЗД та біохімічні маркери.

Що входить в безплатний пакет:

Динамічне спостереження вагітності, яке включає контроль за станом вагітної, необхідні обстеження та консультації.

Організація і проведення диспансерного нагляду (постановка на облік, розробка індивідуального плану ведення вагітності відповідно до груп ризику).

Лабораторні та інструментальні дослідження відповідно до стандартів, в тому числі – УЗД, загальноклінічні та біохімічні лабораторні обстеження, спостереження або лікування в амбулаторних умовах або в умовах денного стаціонару.

Профілактика ускладнень вагітності та післяпологового періоду.

Варто відзначити, що жінки мають право звернутися до гінеколога без направлення. Також вони мають право самостійно обрати заклад, де будуть спостерігатися під час вагітності. Якщо жінці потрібна госпіталізація для збереження вагітності, то вона повинна отримати таку допомогу безплатно в межах пакету стаціонарної медичної допомоги. Для планової госпіталізації потрібно електронне направлення від лікаря, який спостерігає вагітну.

Термінова медична допомога вагітним надається без направлення.