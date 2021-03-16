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С 1 апреля украинки будут рожать по-новому: что изменится

Новина українською → Вторник 16 марта 2021 12:30
С 1 апреля украинки будут рожать по-новому: что изменится НСЗУ сообщила об изменениях в ведении беременности в Украине (фото: freepic.com )
Автор: Людмила Жукова

С 1 апреля на ведение беременности в амбулаторных условиях будет предусмотрен отдельный пакет. Согласно нововведению, медицинское учреждение и Национальная служба здоровья Украины будут заключать контракт, а беременные смогут получать определенный объем медицинской помощи бесплатно.

Какие именно услуги будут предоставляться украинкам бесплатно – рассказали в НСЗУ.

Со следующего месяца роженица получит возможность совершенно бесплатно пройти наблюдение беременности - от взятия на учет до разработки индивидуального плана ведения беременности согласно группе риска и его выполнение.

Кроме того, украинки смогут пройти необходимые лабораторные анализы и инструментальные обследования.

Вот их перечень:
обще-клинические, биохимические и иммунохимические (развернутый клинический анализ крови, определение группы крови и резус-фактора, биохимический анализ крови, коагуляционный гемостаз, глюкоза в цельной крови или сыворотке крови, общий анализ мочи, экспресс-тест на наличие белка и другие);
на инфекции и вирусы (гепатит, тест на ВИЧ, серологическое исследование на сифилис, микробиологическое исследование материала из прианальной области с целью выявления носительства стрептококка группы В и др);
микроскопические и цитологические и др;
инструментальные обследования, в частности УЗИ с использованием допплерографии, кольпоскопия, кардиотокография, электрокардиография и другие

Также в пакет входят:
профилактика, направленная на предупреждение осложнений беременности, послеродового периода, экстрагенитальных заболеваний;
направление беременной к перинатальному консилиуму с участием врача-генетика, профильных детских специалистов при выявлении у плода признаков врожденной, наследственной патологии;
своевременное направление беременных в стационар при необходимости;
занятия в "Школе ответственного родительства" с привлечением членов семьи к обучению;
предоставление полной информации беременным по их течения беременности, особенностей индивидуального плана ведения беременности и родов

Просмотреть весь объем медицинской помощи беременным можно на сайте НСЗУ.

Также в Национальной службе здоровья напомнили, что пациентка имеет право на выбор учреждения, где наблюдать беременность. Независимо от места регистрации или фактического проживания.

Как мы ранее сообщали, в Раде матпомощь при рождении первого ребенка хотят увеличить до 50 тысяч гривен.

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