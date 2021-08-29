Украинкам при выходе на пенсию нужно подтвердить добрачную фамилию: как это сделать

Отмечается, что решить такой вопрос и доказать свой трудовой стаж для начисления пенсии поможет выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния.

Получить документ можно в любом отделе РАГС вне зависимости от места жительства заявителя и места, где брак регистрировался и расторгался.

Что для этого нужно

Заявитель для получения выписки должен подать заявление, в котором указать такие сведения:

ФИО, дата и место рождения;

серия, номер и дата выдачи свидетельства о регистрации брака;

регистрационный номер, по которому зарегистрировано внесение сведений о регистрации брака;

в случае подачи запроса о предоставлении выписки о браке или расторжении брака дополнительно указываются ФИО другого супруга.

Подать запрос можно лично или через своего представителя.

Куда отправлять запрос

Соответствующее заявление-запрос можно занести непосредственно в отдел РАГС;

отправить документы по почте (заказное письмо);

через интернет на портале "Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния" (сайт: https://dracs.minjust.gov.ua/) - тут необходима электронная подпись, копии документов должны быть отсканированы.

В Минсоцполитики обратили внимание, что к заявлению также необходимо приложить квитанцию об уплате за выдачу выписки из Реестра или подтверждения права на бесплатное получение такой выписки. Плата за выдачу выписки - 73 гривны.

Если человек непосредственно обратился в РАГС, он должен иметь при себе паспорт или документ, удостоверяющий личность.

При подаче заявления по почте, выписка из Реестра направляется заявителю письмом.