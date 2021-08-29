Украинкам при выходе на пенсию нужно подтвердить добрачную фамилию: как это сделать

В Украине некоторые женщины при выходе на пенсию сталкиваются с проблемой - необходимо подтвердить свою девичью фамилию, предъявив соответствующий документ в Пенсионный фонд. Для гражданок, у которых брак уже расторгнут, это не всегда просто, ведь свидетельство о рождении тут не подходит, а прочие документы не сохранились. В Минсоцполитики объяснили, что делать в таких случаях.
Рекомендации опубликованы на Facebook-странице министерства.
Отмечается, что решить такой вопрос и доказать свой трудовой стаж для начисления пенсии поможет выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния.
Получить документ можно в любом отделе РАГС вне зависимости от места жительства заявителя и места, где брак регистрировался и расторгался.
Заявитель для получения выписки должен подать заявление, в котором указать такие сведения:
Подать запрос можно лично или через своего представителя.
В Минсоцполитики обратили внимание, что к заявлению также необходимо приложить квитанцию об уплате за выдачу выписки из Реестра или подтверждения права на бесплатное получение такой выписки. Плата за выдачу выписки - 73 гривны.
Если человек непосредственно обратился в РАГС, он должен иметь при себе паспорт или документ, удостоверяющий личность.
При подаче заявления по почте, выписка из Реестра направляется заявителю письмом.
Ранее сообщалось, что в Украине значительное количество граждан рискуют остаться без пенсии - речь идет о работающих без официального оформления, а также с неполной занятостью.
Напомним, что перед этим украинцев предупредили об увеличении трудового стажа для выхода на пенсию.