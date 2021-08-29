Українкам при виході на пенсію потрібно підтвердити дошлюбне прізвище: як це зробити

Зазначається, що розв'язати таке питання і довести свій трудовий стаж для нарахування пенсії допоможе виписка з Державного реєстру актів цивільного стану.

Отримати документ можна в будь-якому відділі РАЦС незалежно від місця проживання заявника і місця, де брак реєструвався і розривався.

Що для цього потрібно

Заявник для отримання виписки повинен подати заяву, в якій вказати такі відомості:

ПІБ, дата і місце народження;

серія, номер і дата видачі свідоцтва про реєстрацію шлюбу;

реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про реєстрацію шлюбу;

у разі подання запиту про надання виписки про шлюб або розірвання шлюбу додатково вказуються ПІБ другого з подружжя.

Подати запит можна особисто або через свого представника.

Куди відправляти запит

Відповідну заяву-запит можна занести безпосередньо до відділу РАЦС;

надіслати документи поштою (рекомендований лист);

через Інтернет на порталі "Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану" (сайт: https://dracs.minjust.gov.ua/) - тут необхідний електронний підпис, копії документів мають бути проскановані.

У Мінсоцполітики звернули увагу, що до заяви також необхідно додати квитанцію про сплату за видачу виписки з Реєстру або підтвердження права на безоплатне отримання такої виписки. Плата за видачу виписки - 73 гривні.

Якщо людина безпосередньо звернувся в РАЦС, вона повинна мати при собі паспорт або документ, що засвідчує особу.

При подачі заяви поштою, виписка з Реєстру надсилається заявнику листом.