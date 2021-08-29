Українкам при виході на пенсію потрібно підтвердити дошлюбне прізвище: як це зробити

В Україні деякі жінки при виході на пенсію стикаються з проблемою - необхідно підтвердити своє дівоче прізвище, пред'явивши відповідний документ до Пенсійного фонду. Для громадянок, у яких шлюб вже розірваний, це не завжди просто, адже свідоцтво про народження тут не підходить, а інші документи не збереглися. У Мінсоцполітики пояснили, що робити в таких випадках.
Рекомендації опубліковані на Facebook-сторінці міністерства.
Зазначається, що розв'язати таке питання і довести свій трудовий стаж для нарахування пенсії допоможе виписка з Державного реєстру актів цивільного стану.
Отримати документ можна в будь-якому відділі РАЦС незалежно від місця проживання заявника і місця, де брак реєструвався і розривався.
Заявник для отримання виписки повинен подати заяву, в якій вказати такі відомості:
Подати запит можна особисто або через свого представника.
У Мінсоцполітики звернули увагу, що до заяви також необхідно додати квитанцію про сплату за видачу виписки з Реєстру або підтвердження права на безоплатне отримання такої виписки. Плата за видачу виписки - 73 гривні.
Якщо людина безпосередньо звернувся в РАЦС, вона повинна мати при собі паспорт або документ, що засвідчує особу.
При подачі заяви поштою, виписка з Реєстру надсилається заявнику листом.
Раніше повідомлялося, що в Україні значна кількість громадян ризикують залишитися без пенсії - йдеться про працюючих без офіційного оформлення, а також з неповною зайнятістю.
Нагадаємо, що перед цим українців попередили про збільшення трудового стажу для виходу на пенсію.