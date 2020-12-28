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Украинка вырастила дома необычные цветные бананы (фото)

Запорожье, Понедельник 28 декабря 2020 18:29
Украинка вырастила дома необычные цветные бананы (фото)
В Запорожье женщина вырастила дома необычные цветные бананы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Жительница Запорожья Татьяна Кузьмук Больше вырастила дома редкое банановое дерево, на котором растут необычные цветные бананы. Растение не сильно распространено в Украине. Высота дерева достигает максимум 1,5-2 м.

Фотографии цветных бананов Татьяна опубликовала на своей странице в Facebook. Она также отметила, что несмотря на зиму, в ее саду дают плоды цитрусовые деревья и расцветают цветы.

Что касается редкого бананового дерева, то по вкусу его плоды похожи на обычные бананы. Единственное отличие, они намного меньше и внутри есть семена.

Украинка вырастила дома необычные цветные бананы (фото)

В Запорожье женщина вырастила дома необычные цветные бананы (фото: facebook.com/tania.kuzmuk)

Татьяна Кузьмук занимается выращиванием экзотических растений уже более 10 лет. Дома она создала зимний сад.

Украинка вырастила дома необычные цветные бананы (фото)

В Запорожье женщина вырастила дома необычные цветные бананы (фото: facebook.com/tania.kuzmuk)

Напомним, в Николаеве местные жители наблюдают настоящее предновогоднее чудо - несмотря на зимнюю погоду происходит "цветочный бум". Начали цвести кусты сирени, которые обычно радуют украинцев в мае.

Зимнее цветение спровоцировано стрессом из-за того, что год был засушливым, а осенью шли сильные дожди. Кусты перепутали времена года, и такое в Николаеве уже не в первый раз. В начале месяца в городе зацвел яблоневый сад.

Ранее в зоне отчуждения в Чернобыле нашли уникальную избушку, которая совершенно не изменилась за эти годы. Она находится на территории поселка Ладыжич, в котором после аварии никто не живет.

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