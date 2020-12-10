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В Чернобыле обнаружили уникальную избушку: может, там живет Леший?

Чернобыль, Четверг 10 декабря 2020 18:36
В Чернобыле обнаружили уникальную избушку: может, там живет Леший?
В Чернобыле нашли странную избушку (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В зоне отчуждения в Чернобыле обнаружили уникальную избушку, которая совершенно не изменилась за эти годы и не начала разрушаться. Она находится на территории поселка Ладыжич, жители которого были отселены после аварии.

Как рассказали на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в социальной сети Facebook, все соседние дома за эти годы были разрушены полностью или частично.

"Деревянный сруб, соломенная крыша так густо оплетенные дикими вьющимися растениями, что в доме едва видны окна-глазки. Но они — целы. На удивление вся эта старенькая полесская избушка уцелела, хотя ее более новые дома-соседки из выселенных Ладыжичей не выдержали испытания послеаварийными десятилетиями и постепенно разрушаются в тоске за хозяевами", - говорится в сообщении.

В заповеднике отметили, что избушка только сильнее вросла в землю, как будто пустила корни, чтобы выстоять за это время.

"А что, может, в избушке поселились новые жильцы, которые наполняют ее новым духом? Вдруг здесь останавливается Леший или дедушка Ох, чтобы набраться сил и дальше путешествовать украинскими сказками? Или просто сюда забегают лесные звери, ища и убежища, и защиты?" – пошутили в заповеднике.

В Чернобыле обнаружили уникальную избушку: может, там живет Леший?В Чернобыле обнаружили уникальную избушку: может, там живет Леший?В Чернобыле обнаружили уникальную избушку: может, там живет Леший?В Чернобыле обнаружили уникальную избушку: может, там живет Леший?В Чернобыле обнаружили уникальную избушку: может, там живет Леший?

В Чернобыле обнаружили уникальную избушку (Фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Чернобыле впервые заметили птицу с голосом человека.

А также рассказывали о том, что в Чернобыле показали стадо одичавших животных высотой почти в человеческий рост.

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