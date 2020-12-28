Українка виростила вдома незвичайні кольорові банани (фото)

У Запоріжжі жінка виростила вдома незвичайні кольорові банани (колаж: РБК-Україна)

Запоріжанка Тетяна Кузьмук Більше виростила вдома рідкісне бананове дерево, на якому ростуть незвичайні кольорові банани. Рослина не дуже поширена в Україні. Висота дерева досягає максимум 1,5-2 м.

Фотографії кольорових бананів Тетяна опублікувала на своїй сторінці в Facebook. Вона також зазначила, що попри зиму, в її саду дають плоди цитрусові дерева і розквітають квіти.

Що стосується рідкісної бананового дерева, то на смак його плоди схожі на звичайні банани. Єдина відмінність, вони набагато менше і всередині є насіння.

У Запоріжжі жінка виростила вдома незвичайні кольорові банани (фото: facebook.com/tania.kuzmuk)

Тетяна Кузьмук займається вирощуванням екзотичних рослин вже більше ніж 10 років. Вдома вона створила зимовий сад.

У Запоріжжі жінка виростила вдома незвичайні кольорові банани (фото: facebook.com/tania.kuzmuk)

Нагадаємо, в Миколаєві місцеві жителі спостерігають справжнє передноворічне диво - попри зимову погоду відбувається "квітковий бум". Почали цвісти кущі бузку, які зазвичай радують українців в травні.

Зимове цвітіння спровоковано стресом через те, що рік був посушливим, а восени йшли сильні дощі. Кущі переплутали пори року, і таке в Миколаєві вже не перший раз. На початку місяця у місті зацвів яблуневий сад.

Раніше в зоні відчуження в Чорнобилі знайшли унікальну хатинку, яка абсолютно не змінилася за ці роки. Вона знаходиться на території селища Ладижич, в якому після аварії ніхто не живе.