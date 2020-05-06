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Украинка внезапно стала членом жюри Евровидения: кто она

STYLERТелешоу    06.05.2020 - 16:55
Украинка внезапно стала членом жюри Евровидения: кто она
Riya войдет в состав жюри онлайн-версии Евровидения 2020 (фото: пресс-служба артистки)

Украинская певица Riya войдет в состав жюри Евровидения 2020

Пандемия коронавируса повлекла карантинные ограничения в мире. Уже несколько месяцев отменены массовые мероприятия, среди которых и Евровидение 2020. Чтобы не оставлять еврофанов без праздника, было решено провести онлайн-версию Евровидения, которая пройдет с 12-го по 16-е мая.

В этом году, одним из членов жюри онлайн Евровидение стала украинская певица Riya, которая в свое время побеждала в Северном онлайн-Евровидении.

"Несколько лет назад я побеждала в Северном онлайн Евровидении, для меня победа была неожиданной. Я никогда не могла поверить, что со мной подобное произойдет. Так же, не могла поверить, что меня позовут в кресло жюри. Интересно, что организаторы прислали мне видео конкурсантов без подписи страны и имени. То есть я была объективная и не могла поднять или опустить балл за страну. Как только я выставила баллы, мне пришло письмо со списком стран и номерами, за которые я проголосовала", - рассказывает Riya.

Онлайн Евровидение пройдет в три этапа:

  • 12.05 - полуфинал
  • 14.05 - полуфинал
  • 16.05 - финал

Напомним, что в апреле Riya презентовала новый сингл после 1,5-годичной паузы.

Заметим, что 12 мая состоится также специальное онлайн-шоу Eurovision Song Celebration. В нем примет участие украинская группа Go_А. Наша команда исполнит свои три любимые песни с предыдущих конкурсов.

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