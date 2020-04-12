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Новый этап жизни: украинская певица, покорившая Европу, выпустила долгожданную песню

STYLERЖизнь    12.04.2020 - 10:55
Новый этап жизни: украинская певица, покорившая Европу, выпустила долгожданную песню
RIYA (фото предоставлено артисткой)

RIYA презентовала новый сингл "Застигну"

Молодая украинская певица RIYA, которая в свое время одержала победу в интернет-версии Евровидения - конкурсе North Vision Contest, который проводился в YouTube презентовала новую песню. Трек получил название "Застигну" и стал, по словам самой артистки, "новым этапом ее жизни".

Новая долгожданная композиция Валерии Наливайко (настоящее имя певицы) - о любви с противоречиями.

"Мне хотелось передать одиночество и легкую грусть через драйвовый ритм и олдскульную гитару. Это новое звучание для меня. Но за 1,5 года молчания я многое переосмыслила в себе и музыке. Сейчас обновленная я с новой командой и новыми силами начинаю новый этап в жизни", - рассказывает RIYA.

RIYA - Застигну

Поклонники украинской музыки уже охарактеризовали песню такими словами: "ощущение пространства и свободы", "глоток воздуха", история о том, как "щемит сердце", что "в жизни многое происходит не так, как хочется", но часто "чувства сильнее за ум, за боль".

RIYA - Щастя

Добавим, что в свое время популярность Валерии принесли такие песни, как "Паралелі", "Чайка", "Не боюсь", "#ЛовиКайф" и другие.

RIYA - Не боюсь

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