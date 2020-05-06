Українка раптово стала членом журі Євробачення: хто вона

Riya увійде до складу журі онлайн-версії Євробачення 2020 (фото: прес-служба артистки)

Українська співачка Riya увійде до складу журі Євробачення 2020

Пандемія коронавірусу спричинила карантинні обмеження у світі. Вже кілька місяців скасовані масові заходи, серед яких Євробачення 2020. Щоб не залишати єврофанів без свята, було вирішено провести онлайн-версію Євробачення, яка пройде з 12-го по 16-те травня.

Цього року, одним із членів журі онлайн Євробачення стала українська співачка Riya, яка свого часу перемагала в Північному онлайн-Євробаченні.

"Кілька років тому я перемагала в Північному онлайн Євробаченні, для мене перемога була неочікуваною. Я ніколи не могла повірити, що зі мною подібне станеться. Так само, не могла повірити, що мене покличуть в крісло журі. Цікаво, що організатори надіслали мені відео конкурсантів без підпису країни та імені. Тобто я була взагалі об’єктивна і не могла підняти чи опустити бал за країну. Як тільки я виставила бали, мені надійшов лист зі списком країн й номери, за які я найвище проголосувала", - розповідає Riya.

Онлайн Євробачення пройде в три етапи:

12.05 - півфінал

14.05 - півфінал

16.05 - фінал

Нагадаємо, що у квітні Riya презентувала новий сингл після 1,5-річної паузи.

Зауважимо, що 12 травня відбудеться спеціальне онлайн-шоу Eurovision Song Celebration. У ньому візьме участь український гурт Go_А. Наша команда виконає свої три улюблені пісні з попередніх конкурсів.