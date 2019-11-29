Украинка стала новой Miss Summer International: яркие фото победительницы

Победительницей Miss Summer International 2019 стала 33-летняя украинка Анна Гаврылив. Престижный международный конкурс красоты состоялся в Маниле на Филиппинах - на нем жюри определяет новую королеву не только по внешним данным, но и таким качествам, как ум и трудолюбие.

Главная "летняя" Miss этого года на своей странице в Facebook тепло поблагодарила родителей и мужа за поддержку и отметила, что участие в таких конкурсах - не для нереализованных женщин и "фиф", а для сильных и стойких.

"Потому что нужно быть очень сильной, чтобы найти в себе силы выставить себя на суд, быть готовой к поражению, отбыть весь процесс в солидарности, толерантности, позитиве и до конца", - сказала львовянка.

Miss Summer International 2019 стала украинка Анна Гаврылив (Фото: facebook.com/hanna.havryliv)

Гаврылив также подчеркнула, что докторами наук становятся не самые умные, лидерами мнений - не самые мудрые, королевами - не самые красивые, а те, у которых есть "сила идти до конца".

Идея и цель конкурса Miss Summer International - популяризация туристических направлений в странах, которые представляют участницы. Победительницей становится девушка, которая лучше всего занимается этим продвижением и знает все "изюминки" родного края (достопримечательности, историю, культуру, традиции и обычаи, природные ресурсы).

Miss Summer International 2019 стала украинка Анна Гаврылив (Фото: facebook.com/hanna.havryliv)

Украинка Гаврылив - основательница и руководитель благотворительного фонда "Спадщина.UA", а до этого была главой Ukraine Partner Group и арт-менеджером фестиваля "Кукольный мир" во Львове.

Добавим, что в этом году для Анны нынешнее достижение в конкурсе стало не первым. Так, девушка в мае стала второй вице-миссис конкурса красоты "Миссис Восточная Европа".

Украинку Анну Гаврылив в мае 2019 отметили на конкурсе красоты "Миссис Восточная Европа" (Фото: facebook.com/hanna.havryliv)

Девушка училась во Львове в Лицее международных отношений им. Василия Стуса, Бизнес-школе местного института менеджмента и во Львовской национальной академии искусств. Также она проходила обучение в Sayville high school в Нью-Йорке.

Анна Гаврылив из Львова стала Miss Summer International 2019 (Фото: facebook.com/hanna.havryliv)