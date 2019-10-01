Мисс Украина Земля 2019 отправилась на международный конкурс: фото красотки в купальнике

Фото: Диана Шабас (Диана Шабас/Facebook)

Диана Шабас представит Украину на конкурсе на Филиппинах

20-летняя Диана Шабас из Нововолынска, которая получила титул "Мисс Земля" на конкурсе "Мисс Украина 2019", улетела на Филиппины для участия в международном соревновании Miss Earth 2019.

Диана сейчас на Филиппинах и поделилась первыми впечатлениями от конкурса.

"Новые эмоции, знакомства, еда и акклиматизация — все в бешеном темпе, начиная с шести утра. Еще не успели со всеми познакомиться, потому что нас очень много. 90 девушек разделили на три специальные группы: Water (Вода), Air (Воздух), Fire (Огонь), моя группа — Water. Каждая из них имеет различные мероприятия, экскурсии, соревнования и, так называемые, мини-конкурсы в течение всего месяца. Уже в первый день мы побывали на празднике, где мер города награждал олимпийцев, а нам вручил почетных кандидаток "Miss Earth 2019" и поприветствовал в столице Филиппин, Манила", - рассказала Диана.

Отметим,что участницы от разных стран будут в образе цветов. Для Дианы выбрали подсолнух, который у всех ассоиируется именно с Украиной.

Фото: Диана Шабас представит Украину на престижном конкурсе красоты (Диана Шабас/Facebook)

На конкурсе традиионно девушки будут выходить на публику четыре раза: в купальниках, в национальных костюмах, без укладки, без макияжа. Финал соревнования красоток пройдет 26 октября.

Фото: Диана Шабас (volynnews.com)

Напомним, что Miss Earth — один из самых престижных конкурсов красоты в мире, проводимый под эгидой ООН. Основная миссия конкурса — сохранение Земли, охрана окружающей среды, живой природы.

Кстати, Диана давно уже живет в Киеве, она учится в Киевском Национальном Лингвистическом Университете, а также работает моделью.